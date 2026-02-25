Giappone, case moto verso la neutralità carbonica. Honda e Yamaha sviluppano elettriche, Suzuki punta sui biocarburanti

Le case motociclistiche giapponesi stanno sviluppando nuove fonti di energia per ridurre le emissioni di carbonio. Il presidente di Yamaha Motor, Motofumi Shitara, ha dichiarato che l'elettrificazione diventera la via principale per raggiungere l'obiettivo finale del settore, ossia la neutralita carbonica. Yamaha punta a far si che le moto elettriche rappresentino circa il 30% dei nuovi modelli messi in vendita entro il 2027 e ha gia annunciato il lancio di quattro nuovi scooter elettrici. Honda Motor, invece, mira ad aumentare la quota di vendite di moto elettriche dallo 0,6% attuale al 7% entro l'anno fiscale 2030 e prevede di avviare nel 2028 uno stabilimento dedicato in India.

Tuttavia, restano diverse sfide legate alle motociclette elettriche, tra cui i prezzi elevati, la limitata infrastruttura di ricarica e l'autonomia ridotta data la compattezza delle motociclette, che non consentono l'alloggiamento di batterie di grandi dimensioni. Secondo Shitara, la diffusione dipendera da soluzioni integrate che includano prezzi piu accessibili, maggiore autonomia, infrastrutture adeguate e incentivi pubblici. Parallelamente, i produttori stanno rivolgendo l'attenzione ai carburanti alternativi: Suzuki sta lavorando su moto alimentate a biogas derivato da letame bovino, mentre Yamaha sta sviluppando scooter a idrogeno insieme a Toyota Motor. Lo riferisce il Japan Times.