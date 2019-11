Gita RED, la prima capsule collection di Piaggio Fast Forward

MILANO - Tecnologia al servizio dell’assistenza. Ci crede Piaggio che con la sua consociata Fast Forward, (PFF), la società robotica dal Gruppo che fa capo a Roberto Colaninno, ha realizzato la partnership con (RED). Il risultato della collaborazione è l’edizione limitata di (gita)RED, il piccolo robot capace di trasportare cose che per l’occasione è diventato di colore rosso. Va ricordato che (RED) è un’organizzazione no profit che ha l’obbiettivo di accrescere la consapevolezza sull’AIDS e raccogliere fondi per combatterla.

L’accordo tra PFF e (RED) prevede per ogni Gita Red venduto, verranno devoluti 50 dollari al Global Fund, i programmi finanziati da (RED) che supportano un’ampia gamma di attività e cure salvavita contro l’HIV e AIDS, inclusi test, consulenza, trattamenti e prevenzioni, con l’obbiettivo primario di interrompere la trasmissione del virus dalle madri ai propri figli durante la gravidanza.

Il Gita RED è la prima capsule collection di Piaggio Fast Forward. Il robot in edizione limitata, infatti, ha tutte le funzionalità del classico gita, con lo stile distintivo (RED).

“La partnership con (RED) ci consente - ha detto Greg Lynn, Ceo di PFF - di offrire un prodotto incredibile che farà sentire gli acquirenti maggiormente soddisfatti grazie anche all’impatto che l’acquisto di (gita)RED avrà su moltissime persone affette da HIV/AIDS nell’Africa subsahariana. E di questo ne siamo molto orgogliosi”.

Da ricordare che il robot gita è unico nel suo genere, trasporta gli effetti personali, consentendo all’utilizzatore di interagire con le persone e dedicarsi alle attività che più ama, a testa alta e a mani libere. Bisogna anche ricordare che è possibile ricevere aggiornamenti su (gita)RED iscrivendosi al portale mygita.com.

I risultati della collaborazione tra il Gruppo Piaggio e (RED) sono più che lusinghieri. La partnership tra il Gruppo Piaggio e (RED), infatti, è stata avviata oltre 3 anni fa con prodotti Vespa e con Vespa 946. In questi anni, Piaggio ha devoluto oltre 350.000 dollari al Global Fund per combattere l’AIDS con (RED), garantendo così poco meno di due milioni di giorni di cure salvavita contro l’HIV e ha aiutato a prevenire la trasmissione del virus dalle madri ai propri figli durante la gravidanza. A partire dal 2020 la gamma Vespa includerà un nuovo prodotto, VESPA (RED) Primavera, che contribuirà ulteriormente a incrementare le donazioni al Global Fund.