Goan Classic 350, l'omaggio Royal Enfield alla cultura motociclistica bohémien degli anni '70 e '80

Royal Enfield ha presentato ufficialmente la nuova Goan Classic 350, ovvero la moto che rende omaggio alla cultura motociclistica bohémien nata a Goa negli anni '70 e '80. Svelata al Motoverse di Goa nel 2024, la versione speciale arriva ora sul mercato europeo in edizione limitata a 100 esemplari già tutti prenotati, al prezzo di 5.300 euro. La Goan Classic 350 nasce dall'incontro tra lo stile classic del marchio e lo spirito bobber, con un design ribassato, parafanghi in stile chopper, manubrio ape hanger e sella ergonomica che richiamano l'epoca delle personalizzazioni essenziali. In evidenza anche i cerchi a raggi tubeless con pneumatici a fascia bianca e la sella monoposto (biposto di serie), per un look fedele alla tradizione custom.

Sotto al serbatoio pulsa il noto monocilindrico Royal Enfield da 349 cc raffreddato ad aria-olio, capace di erogare 20,2 CV a 6.100 giri/min e 27 Nm di coppia a 4.000 giri/min, abbinato a un cambio a 5 marce. La ciclistica poggia su un telaio a doppia trave, forcella da 41 mm e doppi ammortizzatori posteriori, con ABS a doppio canale di serie. «La Goan Classic è un sincero tributo allo spirito di libertà e individualità che Royal Enfield sostiene da decenni - ha dichiarato Siddhartha Lal, managing director di Eicher Motors Ltd - e questo modello incarna la cultura motociclistica cool e rilassata di Goa e la passione di Royal Enfield per la costruzione di moto che non sono solo semplici macchine, bensì un mezzo per intraprendere un cammino di scoperta ed espressione personale».

La dotazione della nuova Royal Enfield, ad oggi il marchio motociclistico più longevo al mondo ancora in attività (dal 1901), prevede illuminazione full Led, navigazione Tripper Turn By Turn, presa Usb-C e dettagli cromati, oltre a una gamma di accessori originali ispirati all'universo bobber, dalle selle custom agli specchietti bar-end. La colorazione esclusiva Trip Teal, con richiami ai mandala e contrasti arancione-verde acqua, completa il carattere estetico del modello.