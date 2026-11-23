Il Gruppo Piaggio torna sotto i riflettori del Motorcycle Show (MCL) di Birmingham, nel Regno Unito, inaugurando l'edizione 2026 con una giornata d'apertura segnata da una grande affluenza di pubblico e da un vivo interesse per i modelli 2027 firmati Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio.

Ospite d'onore dello stand è stato Max Biaggi. Il sei volte campione del mondo — quattro titoli nella classe 250 e due in Superbike — ha incontrato gli appassionati insieme al giovane Alfie Davidson, prossimo al debutto nel campionato britannico Superbike 2027, prendendo parte anche alle celebrazioni per lo storico titolo mondiale a squadre conquistato da Aprilia Racing in MotoGP.

Sul fronte del prodotto, lo spazio espositivo mette in vetrina le principali novità in arrivo per la prossima stagione. Moto Guzzi attira gli sguardi con la The Trip 500 e con le esclusive livree celebrative dedicate al 105° anniversario della Casa di Mandello del Lario. Aprilia risponde con i nuovi modelli Factory MY27, la sportiva RS 660 Phillip Island Tribute e lo scooter SXR 125, affiancati dalle ultime proposte della gamma Vespa e dal Piaggio Typhoon.

«È bello essere di nuovo a MCL con tanti nuovi prodotti da presentare e poter celebrare i nostri successi nelle competizioni insieme a Max», ha commentato Luca Massei, amministratore delegato di Piaggio Group UK & Ireland. «La risposta del pubblico nel primo giorno è stata fantastica».