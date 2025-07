Suzuki, due moto moderne ispirate a modelli storici: GSX 8T e 8TT per palati fini

C’è parecchia Italia – a cominciare dalla decisione di celebrarne a Milano l’anteprima mondiale – nella storia delle due ultime novità, entrambe sviluppate dal Centro Stile di Torino della Suzuki, che il gruppo nipponico protagonista nella mobilità a due e quattro ruote ha svelato nel corso di un evento organizzato nella location Morotti, una struttura che ripropone lo spirito del periodo – quello compreso tra gli anni ‘60 e ‘80 – nel quale (era il 1970) il marchio giapponese presentò in Italia la sua prima moto, la mitica T500 Titan che era nata tre anni prima. Una “T” diventata pressoché leggendaria, tanto da contribuire al “battesimo” delle due nuove arrivate, la Gsx 8T e la Gsx 8TT, nella quale la seconda consonante è l’iniziale della parola Timeless, cioè “senza tempo”. Un esplicito richiamo alla storia, peraltro interpretata con soluzioni tecnologiche d’avanguardia, come vuole il concetto aziendale che colloca le due new entry nel segmento definito “Neo Rétro”.

La prima è una naked, dal look più essenziale e privo di fronzoli, mentre la seconda tradisce il suo temperamento più sportivo con il cupolino ispirato a un’altra Suzuki storica, la GS1000 degli Anni ‘80 nella configurazione racing protagonista del campionato Superbike americano Ama. Entrambe le versioni condividono la finitura metallica della cornice del faro circolare, anch’essa una sorta di “ritorno al passato” peraltro vivacizzato dall’elemento orizzontale che rende più moderna la firma luminosa. Condivisi sono anche i primi specchietti del tipo Bar end (cioè collocati all’estremità del manubrio) proposti dal costruttore e concepiti per ridurre l’interferenza con il corpo del pilota migliorando nel contempo la visibilità posteriore, oltre che l’emblema ispirato a una palla da biliardo con il numero 8. Differiscono invece le configurazioni della sella: profilo retrò e massima attenzione al comfort sulle lunghe distanze per la 8T, impunture rosse che enfatizzano la sportività della più perfomante 8TT.

Comune è anche il motore, un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con quattro valvole per cilindro, coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri e potenza di picco di 83 cv. Le consegne partono a settembre per entrambi i modelli, disponibili anche in versione depontenziata guidabile con patente A2. Il listino della GSX-8T, che offre la scelta tra le colorazioni Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi, parte da 10.910 euro, mentre la 8TT offre le livree Nero Dubai e Verde Rio a partire da 11.560 euro.