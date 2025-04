Guzzi V7 Sport, un mito che ritorna. Aprilia Tuono è la belva per i giovani

NOALE - La Moto Guzzi V7 Sport 2025 segna il ritorno di un mito, reinterpretato in chiave contemporanea. Il nuovo modello, con un look curato nei minimi dettagli, dotazioni attuali e un motore bicilindrico generoso, si propone come una delle naked di media cilindrata più affascinanti nel panorama europeo. La V7 Sport rappresenta il vertice della gamma V7. Il nome è un richiamo diretto alla celebre Sport degli anni Settanta, ora attualizzata grazie a soluzioni tecniche e ciclistiche moderne. Il design, che coniuga passato e presente, propone un serbatoio snello, fianchetti filanti, una coda corta e una sella con cuciture rosse a contrasto. Completano lo stile i cerchi a sei razze alleggeriti e gli specchi bar-end.

Le livree Verde Legnano e Grigio Lario richiamano la storia gloriosa della casa di Mandello. Il propulsore è un bicilindrico trasversale a V di 90° da 853 cc, in grado di sviluppare 67,3 cv e 79 Nm a 4.400 giri/min, con una coppia che raggiunge il 95% del valore massimo già a 3.500 giri. Il sistema Ride-by-Wire gestisce tre modalità di guida: Strada, Pioggia e Sport. Quest'ultima rende l'accelerazione più reattiva e il traction control meno invasivo. La ciclistica beneficia di una forcella a steli rovesciati da 41 mm regolabile, affiancata da un doppio disco anteriore con pinze Brembo ad attacco radiale. Il telaio, rigido e preciso, garantisce maneggevolezza e prontezza.



L'adozione di una piattaforma inerziale a sei assi consente l'integrazione di Cornering ABS e Traction Control evoluto, migliorando la sicurezza nelle pieghe più impegnative. Pur essendo una moto dal carattere sportivo, la V7 Sport non sacrifica il comfort. La posizione in sella è naturale e il display LCD circolare offre tutte le informazioni essenziali. Il Cruise Control di serie è un plus nei viaggi. Originale anche la spia di cambiata: un'aquila stilizzata che lampeggia per suggerire il momento ideale per salire di marcia. Il test su strada conferma l'equilibrio generale: il motore è fluido e pieno ai bassi, le sospensioni ben tarate, la frenata efficace e modulabile.

La moto si dimostra agile nei percorsi tortuosi, stabile sul veloce e coinvolgente in ogni situazione. Una naked che diverte senza affaticare. Nel panorama italiano, la nuova Aprilia Tuono 457 rappresenta un'alternativa complementare. Se la V7 Sport è pensata per motociclisti esperti e legati alla tradizione, la Tuono si rivolge a giovani e titolari di patente A2. Il suo bicilindrico parallelo da 457 cc eroga 47,6 cv, il massimo per la categoria, e il peso contenuto di 159 kg la rende molto maneggevole. Il telaio in alluminio e il look aggressivo completano il pacchetto.



La dotazione della Tuono include tre riding mode (Eco, Sport, Rain), traction control regolabile, ABS disattivabile al posteriore e, come optional, un quickshifter bidirezionale. La strumentazione TFT a colori da 5” e la connettività Aprilia MIA elevano ulteriormente il livello tecnologico. Due filosofie diverse, ma unite dal DNA italiano. La Tuono punta su sportività e dinamismo, mentre la V7 Sport conquista con eleganza e contenuti tecnici. Entrambe soddisfano chi cerca una moto dal carattere deciso e autentico. Con la V7 Sport 2025, Moto Guzzi ribadisce la propria capacità di innovare senza dimenticare le radici. Una moderna café racer che comunica con sincerità e passione, regalando emozioni a ogni uscita.