Harley-Davidson, 400 moto a Pescara per la Ladies International Run. Partecipanti da tutta Europa

Pescara ha accolto la sesta edizione del Ladies International Run, l'appuntamento dedicato alla community Ladies of Harley che ha riunito circa 900 partecipanti provenienti da Italia ed Europa. Una community tutta al femminile che vive la passione per Harley-Davidson non soltanto attraverso la moto, ma anche come occasione per viaggiare e condividere esperienze. Le prime Ladies sono arrivate in città ieri, ritrovandosi presso la concessionaria Harley-Davidson di Pescara. Oggi, la manifestazione è entrata nel vivo e Pescara si è tinta di rosa.

Alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui Ponte del Mare, Nave di Cascella, Aurum e Palazzo di Città, sono stati illuminati per accompagnare una giornata tutta dedicata alla community Harley-Davidson. Nel pomeriggio circa 900 Ladies e 400 motociclette si sono ritrovate in Piazza della Rinascita in vista della parata. Ad attenderle un'esibizione dell'Orchestra Femminile del Mediterraneo insieme al Coro Adriatico e a Laura Marzadori, primo violino di spalla dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con un programma che ha incluso anche musiche di Antonio Vivaldi. Terminata l'esibizione, le Harley-Davidson si sono messe in movimento e la parata ha preso il via attraversando le strade di Pescara, portando nel cuore della città i colori, l'energia e lo spirito delle Ladies of Harley.