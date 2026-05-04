Harley-Davidson, a Senigallia l'European Spring Rally 2026: un maxi raduno con più di 15mila moto



Senigallia si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto per il lungo weekend del Primo Maggio, accogliendo circa 15.000 moto Harley-Davidson arrivate da tutta Europa in occasione dell’European Spring Rally 2026. Quattro giorni tra motori, musica e vita all’aria aperta che hanno portato in città oltre 30.000 persone, animando il centro e il lungomare con un flusso continuo di rider e appassionati. “L’European Spring Rally segna l’inizio ufficiale della stagione motociclistica 2026 per Harley-Davidson in Europa ed è un grande momento di incontro per la nostra community,” ha commentato Francesco Vanni, Managing Director e Direttore Vendite EMEA di Harley-Davidson. “Senigallia si è confermata il luogo ideale: mare, piazze aperte, storia e splendidi percorsi di guida, che permettono di vivere l’evento come un festival a cielo aperto, gratuito e aperto a tutti.”



Momento simbolico del weekend è stata la grande parata, con migliaia di Harley-Davidson che hanno attraversato le strade cittadine in un lungo serpentone, diventando uno degli appuntamenti più spettacolari dell’evento. Tra i partecipanti anche Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, salito poi sul palco insieme ad Angelica Bove per una delle serate musicali più attese. La musica dal vivo ha accompagnato ogni giornata del rally, con un programma che ha alternato artisti affermati e nuovi talenti selezionati attraverso l’Harley-Davidson Music Contest. DJ Ringo e Toky di Virgin Radio hanno completato l’offerta, contribuendo a mantenere alta l’energia per tutta la durata dell’evento. “La musica è parte del DNA Harley-Davidson,” ha aggiunto Francesco Vanni.

“Con il Music Contest vogliamo dare spazio a nuovi talenti europei, offrendo loro un palco importante e un pubblico internazionale.”



Cuore pulsante del rally è stata la Harley-Davidson Expo, dove i visitatori hanno potuto scoprire da vicino la gamma 2026. In evidenza i modelli della piattaforma Grand American Touring, come Street Glide Limited e Road Glide Limited, pensati per il comfort sulle lunghe distanze, accanto alla Pan America 1250 Limited, sviluppata per un utilizzo off-road più estremo.



Oltre alle motociclette, l’evento ha coinvolto l’intero tessuto cittadino: ristoranti, attività locali ed esperienze culturali hanno contribuito a creare un’atmosfera diffusa, trasformando Senigallia in un punto di incontro per la community Harley-Davidson europea. “Dopo Senigallia, il calendario prosegue con appuntamenti chiave come la Bagger World Cup al Mugello, l’European H.O.G. Rally di Cascais e la European Bike Week di Faaker See,” ha concluso Francesco Vanni. “Ogni evento è un’occasione per ritrovarsi, vivere la libertà e creare ricordi insieme.”

