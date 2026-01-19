Harley-Davidson alza il sipario sulla gamma 2026: tredici nuovi modelli tra lusso, avventura e serie speciali

Harley-Davidson ha presentato la propria gamma motociclistica 2026, introducendo tredici nuovi modelli che rafforzano l’offerta nei segmenti Grand American Touring, Trike, Adventure Touring e Custom Vehicle Operation. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio del video ufficiale “Model Year 2026 Reveal – Chapter Two”, pubblicato sui canali del marchio.

Tra le principali novità spiccano le nuove Street Glide Limited e Road Glide Limited, che segnano un’evoluzione della piattaforma Grand American Touring grazie all’adozione del motore Milwaukee-Eight 117 VVT e a una dotazione tecnologica aggiornata, orientata a comfort e prestazioni sulle lunghe percorrenze. Debuttano inoltre le Street Glide 3 Limited e Road Glide 3, Trike di seconda generazione caratterizzati da una nuova sospensione posteriore e da contenuti premium in linea con i modelli a due ruote.

Nel segmento Adventure Touring arriva la Pan America 1250 Limited, proposta già equipaggiata di serie per i viaggi e l’off-road, mentre la gamma Custom Vehicle Operation si arricchisce di cinque modelli a produzione limitata con finiture e componenti di livello super-premium. Completano l’offerta 2026 i modelli Enthusiast Collection – Liberty Edition, realizzati in edizione limitata per celebrare il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti d’America.