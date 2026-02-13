Harley-Davidson amplia i confini del suo Music Contest. Nel 2026 Germania e Regno Unito si aggiungono a Francia, Spagna e Italia

Harley-Davidson amplia i confini del suo Music Contest e nel 2026 coinvolgerà band emergenti provenienti da cinque Paesi europei: Germania e Regno Unito si aggiungono a Francia, Spagna e Italia. L’obiettivo è offrire ai nuovi talenti la possibilità di esibirsi sui palchi dei più importanti rally del marchio, davanti a migliaia di motociclisti e appassionati.

La musica, da sempre parte integrante dell’universo Harley-Davidson, diventa così ancora una volta strumento di espressione di libertà e individualità. Con questa iniziativa, il brand americano consolida il legame tra cultura motociclistica e scena musicale, offrendo agli artisti emergenti una concreta occasione di visibilità internazionale.

I gruppi vincitori entreranno nella line-up ufficiale di uno dei grandi eventi europei del 2026, tra cui l’Harley-Davidson Spring Rally di Senigallia, l’European H.O.G. Rally di Cascais e l’European Bike Week a Faaker See.

L’edizione 2025 aveva già messo in luce talenti capaci di conquistare il pubblico internazionale: Franck & Damien per la Francia, Atwood per l’Italia e Stoned at Pompeii per la Spagna si erano esibiti all’Harley-Davidson Euro Festival davanti a oltre 30.000 spettatori. Per il 2026 il format cresce ulteriormente, introducendo una fase di votazione pubblica più ampia. Il 20 marzo gli appassionati potranno votare online la propria band preferita, mentre i vincitori saranno annunciati il 16 aprile. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 marzo sul sito ufficiale del contest.

