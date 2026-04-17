Harley-Davidson apre le porte alla sua community. Nel weekend i dealer presentano la nuova gamma 2026 agli appassionati

Le concessionarie Harley-Davidson di tutta Italia aprono le porte questo week-end per inaugurare la stagione 2026 e presentare la nuova gamma, con un evento diffuso su tutta la rete dedicato a motociclisti e appassionati; durante il Season Opener sarà possibile vedere da vicino i modelli più recenti e confrontarsi con gli esperti delle concessionarie, scoprendo le novità del brand tra cui Street Glide Limited e Road Glide Limited, Street Glide 3 Limited e Road Glide 3, la Pan America 1250 Limited e la gamma CVO, insieme a un’ampia offerta di accessori e alla nuova collezione MotorClothes; l’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta il primo appuntamento dell’anno per entrare nel mondo Harley-Davidson e conoscere da vicino la gamma 2026.