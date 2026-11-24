Harley-Davidson inaugura la stagione 2027 ampliando la propria offerta con un pacchetto di novità che spaziano dalle bagger ad alte prestazioni alle Cruiser, passando per edizioni limitate e nuove livree personalizzate direttamente in fabbrica. A guidare il rinnovamento della casa di Milwaukee sono tre inediti modelli della famiglia Grand American Touring — Road King ST, Road Glide ST e Street Glide ST — progettati per elevare dinamica di guida e prestazioni.

Le tre nuove Touring ST e il motore Milwaukee-Eight 117 High Output Le nuove Road King ST, Street Glide ST e Road Glide ST condividono il propulsore Milwaukee-Eight 117 High Output, sviluppato per erogare il 12% di potenza in più rispetto alla versione standard 117. La ciclistica è stata adeguata con un rapporto di trasmissione finale dedicato, impianto frenante Brembo, forcelle anteriori a steli rovesciati Showa e sospensioni posteriori di fascia alta. In particolare, la Road King ST aggiorna il profilo della classica bagger priva di carenatura introducendo una carrozzeria ridisegnata, un nuovo alloggiamento per il faro e una console a profilo ribassato.

«Ogni modello ST conserva tutte le caratteristiche di design e tecnologia che chi guida una Touring cerca, con prestazioni migliorate sotto ogni aspetto», ha commentato Artie Starrs, presidente e CEO di Harley-Davidson. «Le ST hanno il look e il sound di moto veloci. E sono veloci davvero».

Cruiser: la Super Glide entra in serie, debutta l'inedita Deadwood La famiglia Cruiser 2027 sale a otto modelli complessivi grazie a due importanti ingressi. Dopo il successo dell'edizione limitata lanciata nel 2026, la Super Glide entra stabilmente nella produzione di serie e sarà distribuita sui mercati globali in tre nuove varianti cromatiche. Al suo fianco debutta la nuova Deadwood, caratterizzata da un'estetica essenziale e robusta.

Completano il listino Cruiser le confermate Heritage Classic, Fat Boy e Street Bob, mentre Low Rider S, Low Rider ST e Breakout saranno proposte a livello globale sia con finiture nere sia con inedite finiture cromate abbinate a nuove opzioni di colore.

Cinque modelli CVO e le nuove livree personalizzate Al vertice dell'offerta si posiziona la gamma Custom Vehicle Operation (CVO) 2027, declinata in cinque modelli a tiratura limitata: CVO Road Glide, CVO Street Glide ST, CVO Road Glide ST, CVO Street Glide Limited e CVO Street Glide 3 Limited. Le varianti CVO Street Glide ST e CVO Road Glide ST adottano per l'occasione sospensioni anteriori e posteriori Screamin' Eagle/Öhlins derivate dalle competizioni e freni Brembo Hypure, affiancati da sei nuove combinazioni esclusive di verniciatura artigianale.

Sul fronte estetico, infine, Harley-Davidson accoglie le richieste degli appassionati reintroducendo lo storico Vivid Black come tinta base per gran parte della gamma al posto del Dark Billiard Gray. Non mancano le serie speciali:

Enthusiast Motorcycle Collection – Iron & Ink: una tiratura limitata a 2.000 esemplari per modello (riservata a Street Glide e Road Glide con finiture nere) con grafiche ispirate all'arte del tatuaggio.

Factory Custom Paint & Graphics – Lunar Divide: nuova livrea disponibile esclusivamente per Low Rider S e Low Rider ST, che abbina Vivid Black e Black Denim separati da un filetto ondulato color Medium Red.