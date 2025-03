Harley-Davidson Euro Festival 2025: Musica e Motori a Port Grimaud

L'Harley-Davidson Euro Festival 2025 si prepara a infiammare il Golfo di Saint-Tropez dall'8 all'11 maggio, promettendo un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di motociclette e musica dal vivo. L'evento, che si terrà nella pittoresca Port Grimaud, vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale. Rag’n’Bone Man, il cantautore britannico, noto per successi come "Human", si esibirà sabato 10 maggio, portando sul palco il suo sound soul-blues.

Royal Republic, la band svedese di rock'n'roll aprirà il festival giovedì 8 maggio, con la loro energia contagiosa. Eagle-Eye Cherry, il musicista svedese, celebre per la hit "Save Tonight", si esibirà venerdì 9 maggio, creando un'atmosfera rilassante con le sue melodie.

Oltre ai concerti, l'Euro Festival offrirà test drive degli ultimi modelli Harley-Davidson, un custom bike show con le creazioni più innovative d'Europa, la tradizionale parata lungo la costa mediterranea e intrattenimento all'Harley Bar. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Harley-Davidson.