Harley-Davidson all’European H.O.G. Rally a Cascais. Dal 18 al 21 giugno migliaia di motociclisti da tutta Europa

Harley-Davidson ha annunciato il ritorno dell'European H.O.G. Rally a Cascais, in Portogallo, per la sua 32ª edizione, in programma dal 18 al 21 giugno 2026. La località portoghese, che aveva già ospitato l'evento nel 2012 e nel 2019, accoglierà migliaia di motociclisti da tutta Europa per quattro giorni di celebrazione dello spirito del marchio all'insegna di libertà, condivisione e passione per la strada.

Aperto al pubblico e a ingresso gratuito, il rally proporrà un ricco programma: tour giornalieri guidati, il Custom Motorcycle Show (venerdì 19 giugno alla Cidadela de Cascais), l'iconica parata di sabato 20 giugno con partenza dal Circuito di Estoril e percorso lungo la costa, concerti serali, aree espositive e test ride degli ultimi modelli.

Nell'Harley-Davidson Expo saranno esposte le novità della gamma 2026, tra cui Street Glide Limited, Road Glide Limited e Pan America 1250 Limited. Tra i partner dell'evento anche Jeep, nell'ambito della partnership europea con Harley-Davidson.