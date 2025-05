Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost, la special edition realizzata con una tecnologia mai usata prima

Il recente Euro Festival 2025 di Harley-Davidson, che ha portato a Saint-Tropez decine di migliaia di appassionati, è stata l'occasione per presentare la nuova Fat Boy Gray Ghost, il quinto modello della esclusiva Icons Motorcycle Collection. Si tratta di una edizione limitata che celebra il 35° anniversario dell’iconica Fat Boy, una motocicletta che ha lasciato un segno indelebile nella cultura motociclistica e rimane una delle due ruote più riconoscibili di sempre. La versione Gray Ghost rende omaggio a una vera star del design motociclistico con una finitura Reflection particolarmente suggestiva.

La Icons Motorcycle Collection propone ogni anno un nuovo modello a tiratura limitata che reinterpreta in chiave moderna un’iconica motocicletta Harley-Davidson. Ogni modello è numerato e può includere caratteristiche aggiuntive rispetto alla versione base. In questo caso, la produzione della Fat Boy Gray Ghost sarà limitata a 1.990 esemplari in tutto il mondo (per rendere omaggio alla Fat Boy del 1990), con un prezzo base in Italia di 32.700 euro.

Dal punto di vista estetico, la Fat Boy Gray Ghost si distingue, come anticipato, per la sua finitura Reflection, ottenuta con il processo Physical Vapor Deposition, che dona al serbatoio e ai parafanghi un effetto specchiato simile al cromo ma più resistente alla corrosione. È la prima volta che Harley-Davidson applica questa tecnologia su componenti così grandi in un modello di serie. Altri dettagli estetici includono copri carter cromati, cerchi in alluminio esclusivi, pneumatici Michelin Scorcher 11 e "accenti nostalgici" come il filtro aria rotondo e inserti in pelle.

A spingerla ci pensa il motore Milwaukee-Eight 117 Custom con 101 CV e 171 Nm di coppia (+7% potenza e +3% coppia rispetto al modello 2024), dotato di sistema di scarico ottimizzato per un suono profondo e un miglior raffreddamento. Sono inoltre state introdotte tre modalità di guida selezionabili — Street, Rain e Sport — che regolano elettronicamente le prestazioni e il livello di intervento dei sistemi di sicurezza (ABS, controllo della trazione e gestione dello slittamento della ruota posteriore in decelerazione).

La ciclistica invece prevede una forcella con steli da 49 mm e la regolazione idraulica del precarico per la sospensione posteriore. Completano la dotazione la nuova porta USB-C posizionata sotto il serbatoio e una strumentazione da 5 pollici che combina tachimetro analogico e display digitale multifunzione, controllabile tramite un pulsante dedicato.