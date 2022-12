Harley Davidson, sarà festa a Milwaukee e Budapest per 120 anni del brand. Il 18 gennaio svelata la nuova gamma moto 2023

MILANO - Sarà il 18 gennaio 2023, giorno in cui Harley Davidson svelerà sia la nuova gamma moto per il prossimo anno, ad aprire ufficialmente i festeggiamenti per i 120 anni della casa motociclistica di Milwaukee. La data è anche quella scelta dall’azienda per rivelare i dettagli dell’ Harley-Davidson Homecoming. Le novità saranno trasmesse in streaming alle 17 su Harley Davidson.com. «Il 2023 è l’anno del 120ø Anniversario di Harley Davidson - ha detto Jochen Zeitz, chairman, presidente e Ceo Harley-Davidson - e un’occasione per rendere omaggio al nostro ricco heritage, per festeggiare con i nostri appassionati e la nostra comunità di motociclisti e svelare la nuova gamma moto, abbigliamento e accessori».

Quattro, sono invece i giorni previsti di musica, cibo e cultura motociclistica in più sedi nell’area di Milwaukee per l’evento Harley Davidson Homecoming 2023 che si svolgerà dal 13 al 16 Luglio. I dettagli sugli spettacoli, eventi, luoghi, biglietti e alloggi saranno disponibili dal 18 gennaio sul sito della casa motociclistica, dove sarà possibile registrarsi per rimanere aggiornati. Parte delle celebrazioni sarà anche il festival per il 120ø anniversario in Europa che si svolgerà nella città di Budapest, nel nuovo Puskás Aréna Park, dal 22 al 25 giugno 2023. I biglietti sono già disponibili e il programma promette un grande schieramento di attrazioni, inclusa una cinquantina di concerti, su cinque diversi palchi, organizzati per quattro giorni e quattro notti.