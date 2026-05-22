Harley-Davidson ha inaugurato la stagione riding con il primo European Spring Rally a Senigallia

Harley-Davidson ha inaugurato la stagione riding 2026 con il primo European Spring Rally a Senigallia (30 aprile–3 maggio), attirando circa 30.000 visitatori e 15.000 moto da tutta Europa. Evento gratuito e aperto a tutti, il rally ha celebrato lo spirito della community tra moto, musica live e momenti di condivisione, raccogliendo l’eredità dell’European H.O.G. Rally 2024.

Protagoniste le novità della gamma 2026 all’Harley-Davidson Expo, tra cui Street Glide Limited, Road Glide Limited e Pan America 1250 Limited. L’evento ha anche segnato il debutto della partnership europea 2026 tra Harley-Davidson e Jeep.

Ricco il programma musicale con artisti italiani e internazionali, tra cui Alteria (headliner), The Molotovs e Black River Delta, oltre a un’esibizione a sorpresa di Sal Da Vinci. Spazio anche al Custom Motorcycle Show, dominato dall’italiano Damiano Roncaglioni, vincitore di tre premi con una moto costruita attorno a un motore Model B degli anni Venti.

Momento clou la Harley-Davidson Parade con circa 3.000 motociclette nel centro di Senigallia. Il rally apre un nuovo capitolo nel calendario europeo del brand; prossimo appuntamento l’European H.O.G. Rally a Cascais a giugno 2026.