Harley-Davidson, in sella alla nuova gamma 2025: da Milano al Mottarone, un test ride pieno di emozioni

Harley-Davidson è un Marchio che, pur restando fedele alla propria tradizione, non perde mai di vista il futuro. La nuova gamma 2025 si distingue per numerose novità orientate alle prestazioni senza trascurare comfort e tecnologia. Il Brand, attento all'evoluzione del mercato motociclistico, pone infatti particolare attenzione alle strumentazioni innovative e ai sistemi tecnologici avanzati.

Per presentare queste novità, Harley-Davidson ha organizzato un test ride esclusivo che ha portato i giornalisti specializzati del settore automotive da Milano Malpensa fino al suggestivo Mottarone, in un percorso mozzafiato ricco di curve e tornanti ideali per esaltare le qualità dinamiche delle nuove moto. Tra i modelli più significativi della gamma 2025 spiccano la nuova Pan America 1250 ST e l’aggiornata Nightster.

La Pan America 1250 ST entra con decisione nel segmento Adventure Sport con uno stile unico e originale, destinato a conquistare motociclisti che cercano una soluzione più versatile rispetto alle moto sportive pure, senza rinunciare alla comodità nei lunghi viaggi su asfalto. Il cuore della Pan America 1250 ST è il motore Revolution Max da 1250 cc, capace di erogare una potenza massima di 150 cavalli e una coppia di 127 Nm, garantendo prestazioni entusiasmanti e un sound coinvolgente.

Rispetto alla versione Special, la ST perde 12 kg grazie all'eliminazione di elementi come le protezioni laterali e l'ampio cupolino. Il nuovo cerchio anteriore da 17 pollici e gli pneumatici Michelin Scorcher Sport assicurano agilità e precisione, mentre la sella ribassata di 10 mm permette a tutti i motociclisti un facile appoggio a terra. Le sospensioni ottimizzate garantiscono, infine, controllo, dinamicità e un comfort di guida superiore.

Altra protagonista è la Harley-Davidson Nightster 2025, caratterizzata da importanti aggiornamenti tecnici. Le nuove sospensioni anteriori e posteriori, con un incremento dell'escursione posteriore del 60%, migliorano sensibilmente il comfort senza influenzare l’altezza della sella. Durante il test sui tornanti del Mottarone, la Nightster si è dimostrata estremamente piacevole da guidare, divertente e intuitiva, con un’ergonomia ideale per non affaticare il pilota. Il motore si distingue per un suono coinvolgente e un allungo sorprendente, accompagnato da un impianto frenante preciso e affidabile.

Il design della Nightster rimane fedele allo spirito ribelle tipico di Harley-Davidson, combinando leggerezza, agilità e innovazione tecnologica in un modello distintivo e autentico.

Novità anche nella gamma Cruiser e CVO. La gamma Cruiser 2025 introduce il potente motore Milwaukee-Eight 117, disponibile in tre varianti per soddisfare le diverse esigenze di guida, dalla più rilassata a quella più sportiva. Tutti i modelli cruiser includono nuovi sistemi elettronici come l'ABS cornering, controllo di trazione, modalità di guida personalizzabili e un nuovo cruscotto analogico-digitale.

La linea Custom Vehicle Operations (CVO), invece, si arricchisce con quattro esclusivi modelli, caratterizzati da prestazioni elevate, materiali di pregio e finiture impeccabili, pensati per motociclisti che cercano il massimo in termini di prestigio ed esclusività.