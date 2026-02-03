Harley Davidson, in vendita la Fxrt del 1992 di Sonny Barger. Il fondatore degli Hells Angels è morto nel 2022

E' stata messa in vendita la Harley-Davidson Fxrt del 1992 appartenuta a Sonny Barger, figura simbolo degli del club motociclistico Hells Angels e protagonista per decenni della scena 'outlaw' statunitense. La moto, una Fxrt Sport Glide, è considerata uno dei modelli più significativi della gamma Harley-Davidson Fxr, piattaforma nata all'inizio degli anni '80 per dimostrare che il costruttore americano poteva competere con le rivali giapponesi ed europee in termini di stabilità, maneggevolezza e raffinatezza tecnica. Il telaio in acciaio irrigidito con motore montato su supporti elastici ha rappresentato una svolta per la casa di Milwaukee.

La Fxrt di Barger unisce il classico V-twin Evolution a una dotazione pensata per i lunghi viaggi, con carenatura ancorata al telaio e valigie rigide, configurazione che rese lo Sport Glide uno dei modelli touring più apprezzati della sua epoca. L'esemplare in vendita è impreziosito da dettagli personalizzati legati al suo celebre proprietario ed è noto anche per essere comparso sulla copertina della sua biografia. Nato nel 1938 con il nome di Ralph Hubert Barger Jr., Barger fu fondatore della prima sezione degli Hells Angels di Oakland, oltre che autore di libri e presenza ricorrente in film e serie Tv. Scomparso nel 2022, resta una delle figure più riconoscibili del mondo biker statunitense.