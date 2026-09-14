Harley-Davidson: Jack NBC vince il creators clash. Il creator italiano votato dal pubblico e dalla giuria di esperti

Jack NBC porta l’Italia sul gradino più alto del Creators Custom Clash 2026, la competizione organizzata da Harley-Davidson che ha coinvolto sei creator europei, chiamati a personalizzare altrettante moto di serie insieme ai concessionari del marchio. Il verdetto è arrivato all’European Bike Week di Faak am See, in Austria. La Breakout realizzata da Jack NBC insieme a Harley-Davidson Legnano ha ottenuto il primo posto al termine di una votazione che ha unito le preferenze del pubblico in Europa e nel resto del mondo al giudizio di una giuria di esperti. A consegnare il premio sono stati Artie Starrs, presidente e amministratore delegato di Harley-Davidson Motor Company, e Bill Davidson, Global Brand Ambassador.



Ai partecipanti erano stati messi a disposizione un budget di 15 mila euro e piena libertà creativa. Jack NBC ha scelto una Breakout, trasformandola in una moto dall’impronta più sportiva, con linee aggressive, componenti di alta gamma e forti contrasti visivi. Per il creator italiano, già impegnato in passato nella realizzazione di Harley-Davidson custom, è stato il progetto più ambizioso affrontato finora. Le moto sono state valutate sulla base di cinque criteri: creatività, maestria artigianale, qualità della realizzazione, originalità e presentazione complessiva. «Ogni progetto è partito da una moto di serie ed è diventato qualcosa di completamente unico», ha spiegato Francesco Vanni, Head of Sales and Managing Director EMEA di Harley-Davidson, sottolineando il lavoro svolto insieme dalla rete dei concessionari e dai creator.



«La personalizzazione fa parte del DNA di Harley-Davidson da generazioni», ha aggiunto Bill Davidson. «Il Creators Custom Clash ci ha mostrato una nuova generazione di creator capace di portare nuove idee e nuove prospettive a questa tradizione». In gara c’erano anche il francese Eskyas con una Street Bob, lo spagnolo Javier Gallardo con la Low Rider “Nómada”, il britannico Miles Langford con una Street Bob ispirata al mondo Clubsport e l’olandese Arjan van den Boom con la “Pink Savage”. Per la Germania, Pia Tillmann, Zicco Banach e Angelo Carlucci hanno lavorato invece su una Breakout. Durante i mesi di preparazione i partecipanti hanno raccontato sui social tutte le fasi del lavoro, dal progetto iniziale alla realizzazione finale. Le sei moto sono poi arrivate insieme a Faak am See, dove la Breakout italiana si è presa la vittoria della prima edizione.