Harley-Davidson lancia il Creators Custom Clash. Il progetto vincente eletto all’European Bike Week di Faaker See

La cultura custom entra sempre più nel mondo dei creator digitali e Harley-Davidson sceglie di trasformarla in una vera competizione europea. Si chiama “Creators Custom Clash” il nuovo progetto lanciato dal marchio americano, una sfida che vedrà sei content creator provenienti da diversi Paesi europei lavorare insieme ai concessionari ufficiali Harley-Davidson per realizzare una motocicletta unica, personale e completamente reinterpretata. L’idea è semplice ma perfettamente in linea con il DNA Harley-Davidson: partire da una moto di serie e trasformarla in qualcosa che racconti identità, stile e visione personale. Non solo estetica, però. Ogni progetto dovrà unire design, prestazioni e storytelling, con i creator chiamati a documentare online tutte le fasi della trasformazione, dal concept iniziale fino alla moto finita.

Il contest punta chiaramente anche sul coinvolgimento del pubblico. Le sei custom verranno infatti presentate online il 23 giugno, giorno in cui si aprirà anche la votazione pubblica. Per tutta l’estate i creator porteranno le proprie moto in eventi, community e contenuti social, cercando di conquistare fan e appassionati. La finale si svolgerà a settembre durante l’European Bike Week di Faaker See, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo Harley-Davidson in Europa. Per la prima volta le sei moto saranno esposte insieme davanti a una giuria di esperti, mentre il risultato finale nascerà dalla combinazione tra il voto popolare online e quello tecnico della giuria. Il premio è simbolico ma perfettamente coerente con lo spirito del progetto: il vincitore potrà tenere la propria Harley-Davidson customizzata.

Dietro l’operazione c’è anche una strategia precisa. Harley-Davidson prova infatti a parlare a una nuova generazione di appassionati utilizzando il linguaggio dei creator e dei social senza rinunciare alla propria identità storica. La customizzazione resta il centro del racconto, ma cambia il modo di comunicarla: meno esposizione statica, più contenuti, community e coinvolgimento diretto del pubblico. In un mercato motociclistico dove personalizzazione e identità personale contano sempre di più, il “Creators Custom Clash” diventa così anche un modo per mostrare quanto il mondo Harley-Davidson continui a vivere fuori dagli schemi della produzione standard, puntando su unicità e creatività come elementi distintivi del marchio.