Harley-Davidson LiveWire, al Ces svelati dettagli e prezzo della custom elettrica

LAS VEGAS – Insieme a due concept a due ruote pensati per la mobilità del futuro, Harley-Davidson ha svelato al CES alcuni dettagli tecnici e il prezzo della LiveWire, prima moto completamente elettrica che segna l'inizio di una nuova era per il marchio statunitense. Sarà, come preannunciato, una moto pensata tendenzialmente per il contesto urbano e garantirà una potenza immediata e sempre disponibile. Sono 180 i km di autonomia complessiva assicurati dal pacco batterie con tempi di ricarica che variano in funzione dell'impianto utilizzato.

Raggiunge i 100 km/h in poco più di 3,5 secondi e può produrre sempre il 100% della sua coppia nel momento in cui si apre l'acceleratore. Ovviamente la potenza elettrica non richiede frizioni e non cambia marcia, semplificando notevolmente le operazioni per i nuovi motociclisti. Il propulsore H-D Revelation – che non scalda e non vibra – è collocato nella parte bassa della moto per abbassare il baricentro e dare alla moto stabilità e agilità, nonché per renderla più facile da controllare da ferma. Il controllo elettronico dello chassis è di serie e presenta un sistema di frenata assistita in curva con ABS ottimizzato e controllo di trazione. I sistemi sono completamente elettronici e utilizzano l’unità di misura inerziale e la tecnologia dei sensori ABS più recenti e avanzate.

La LiveWire è dotata del sistema H-D Connect, che mette in collegamento il motociclista e la propria moto attraverso un'unità di controllo telematica a tecnologia LTE abbinata a servizi di connettività via cloud utilizzando l'ultima versione della app Harley-Davidson. Grazie al dispositivo H-D Connect i dati vengono raccolti e trasferiti all’app per fornire informazioni allo smartphone dell’utilizzatore della moto circa: stato della moto, posizione del veicolo ed eventuali tentativi di manomissione, e promemoria e notifiche per la manutenzione del veicolo. La Harley-Davidson LiveWire arriverà nelle concessionarie nei prossimi mesi al prezzo di 34.200 euro.