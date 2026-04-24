Harley-Davidson porta a Senigallia il primo European Spring Rally. L'evento sarà dal 30 aprile al 3 maggio

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 Senigallia ospita il debutto dell’European Spring Rally, il nuovo evento Harley-Davidson che apre la stagione motociclistica europea. Dopo il successo del raduno H.O.G. 2024, la città marchigiana torna al centro della scena con un weekend tra moto, musica dal vivo e intrattenimento.
Sul palco si alterneranno artisti internazionali e italiani, dai londinesi The Molotovs ai Black River Delta, fino a Mike Terrana & The Ympossible, insieme ai vincitori dell’Harley-Davidson Music Contest. Sabato spazio anche alla voce di Angelica Bovea i nomi più interessanti della scena italiana.
Accanto alla musica, spazio alla Harley-Davidson Expo con i modelli 2026 e agli appuntamenti più attesi come il Custom Motorcycle Show e la grande sfilata di moto per le vie della città.