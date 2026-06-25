Harley-Davidson presenta le moto del Creators Custom Clash. I creator europei si sfidano nella competizione di customizzazione

Harley-Davidson ha presentato le sei moto protagoniste del nuovo Creators Custom Clash, la competizione europea che celebra la cultura della personalizzazione coinvolgendo alcuni tra i più interessanti creator del panorama motociclistico continentale. Ogni partecipante ha lavorato insieme a una concessionaria Harley-Davidson autorizzata per trasformare una moto di serie in un progetto unico.



A rappresentare l’Italia è Jack NBC, che ha scelto di reinterpretare una Breakout con un approccio che combina prestazioni, stile aggressivo e una visione creativa contemporanea. Il progetto si distingue per i contrasti estetici marcati e per una serie di aggiornamenti tecnici pensati per esaltarne sia la presenza su strada sia il piacere di guida. Per il creator italiano si tratta della realizzazione più ambiziosa mai portata a termine.

Tra gli altri protagonisti figurano il francese Eskyas con una Street Bob che ne valorizza il carattere originale, lo spagnolo Javier Gallardo con la Low Rider “Nómada”, ispirata ai chopper degli anni Settanta, il britannico Miles Langford con una Street Bob in stile Clubsport orientata alle prestazioni, l’olandese Arjan van den Boom con la scrambler “Pink Savage” e il team tedesco composto da Pia Tillmann, Zicco Banach e Angelo Carlucci, autori di una Breakout che unisce richiami classici della cultura custom a uno stile contemporaneo.



Le votazioni del pubblico sono già aperte e resteranno attive fino al 10 settembre. Le sei moto saranno inoltre esposte insieme per la prima volta all’European Bike Week di Faak am See, in Austria, dove sarà proclamato il vincitore finale sulla base dei voti del pubblico e delle valutazioni di una giuria di esperti.