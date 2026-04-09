Harley-Davidson rilancia il brand con RIDE, una piattaforma rinnovata che celebra oltre un secolo di cultura motociclistica

Harley-Davidson lancia RIDE e inaugura una nuova fase della propria strategia di brand. La piattaforma globale, presentata il 9 aprile, segna un punto di ripartenza per il marchio americano, con l’obiettivo di parlare ai rider di oggi senza perdere il legame con la propria storia.

RIDE non è solo un naming, ma un concetto che sintetizza l’identità Harley-Davidson: guida, libertà e appartenenza a una comunità. Il progetto è accompagnato anche da una nuova identità visiva, che riporta al centro lo storico logo Bar & Shield, e da una campagna internazionale costruita attorno a immagini reali e al racconto autentico della vita su due ruote.

Il lancio rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che verrà sviluppato nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand e coinvolgere una nuova generazione di appassionati.