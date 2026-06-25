Harley-Davidson, straordinaria partecipazione alla 32ª edizione dell’European H.O.G. Rally. A Cascais migliaia di motociclisti

Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la 32ª edizione dell’European H.O.G. Rally, che dal 18 al 21 giugno ha riportato a Cascais migliaia di motociclisti e appassionati Harley-Davidson provenienti da tutta Europa. Per quattro giorni la cittadina portoghese è diventata il cuore della community Harley-Davidson, tra tour, test ride, concerti, moto personalizzate e la tradizionale parata che rappresenta uno dei momenti più attesi dell’evento. Dopo aver ospitato il rally nel 2012 e nel 2019, Cascais si è confermata ancora una volta una cornice ideale per la manifestazione. La spettacolare costa portoghese ha fatto da sfondo a un fine settimana dedicato alla passione per le due ruote, alla libertà e allo spirito di condivisione che caratterizzano il mondo Harley-Davidson.

«L’European H.O.G. Rally 2026 di Cascais è stato un grande successo, riunendo motociclisti e appassionati provenienti da tutta Europa per celebrare i valori fondamentali di Harley-Davidson: libertà, senso di comunità e spirito d’avventura. La straordinaria partecipazione e l’entusiasmo che hanno caratterizzato l’intero evento confermano la forza e la vitalità della nostra community H.O.G. europea. Sull’onda di questo entusiasmo, non vediamo l’ora di accogliere i motociclisti a Biograd na Moru nel 2027 per il prossimo capitolo dell’European H.O.G. Rally», ha dichiarato Francesco Vanni, Head of Sales and Managing Director, EMEA, Harley-Davidson Motor Company. Aperto al pubblico e a ingresso gratuito, il rally ha offerto un fitto programma di appuntamenti. Ogni giorno i tour guidati organizzati dal Lisbon H.O.G. Chapter hanno permesso ai partecipanti di scoprire il territorio, mentre il Custom Motorcycle Show, ospitato nella suggestiva Cidadela de Cascais, ha riunito 38 tra le più spettacolari special provenienti da tutta Europa.

Il premio Best in Show e il People’s Choice Award sono stati conquistati dalla cruiser bianca e oro realizzata da Lord Drake Kustoms di Malaga. Tra gli altri riconoscimenti, Paolo Lopes ha ricevuto il Best Detailing, Nene Castellanos il Best Paintwork e Walter Benitez Alberti il premio Customer Inspiration, dedicato ai migliori preparatori non professionisti. Uno dei momenti simbolo del weekend è stata l’Harley-Davidson Parade di sabato, che ha visto oltre 2.000 motociclette partire dal Circuito di Estoril, percorrere un giro del tracciato, attraversare la pista dell’Aeroporto di Cascais e proseguire lungo la costa della regione di Cascais-Estoril, richiamando migliaia di spettatori.

Grande interesse anche per l’Harley-Davidson Expo, dove i visitatori hanno potuto ammirare alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma 2026, tra cui Street Glide Limited, Road Glide Limited e Pan America 1250 Limited, oltre a provare le ultime novità della Casa di Milwaukee durante i test ride. La musica ha accompagnato tutte le serate dell’evento con concerti dal vivo e le esibizioni delle band vincitrici dell’Harley-Davidson Music Contest, Ocean Daze e The Surroyal. Presente anche Jeep, partner europeo di Harley-Davidson per il 2026, che ha partecipato alla manifestazione con un’area dedicata, rafforzando il legame tra due marchi accomunati dai valori di libertà e avventura.

Al termine dell’evento Harley-Davidson ha confermato che la 33ª edizione dell’European H.O.G. Rally si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2027 a Biograd na Moru, in Croazia, segnando il ritorno del grande raduno europeo in una delle destinazioni più apprezzate dalla community Harley-Davidson.