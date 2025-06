Harley-Davidson, che successo: oltre 30.000 appassionati all'European H.O.G. Rally 2025 di Medulin, in Croazia

Sono stati più di 30.000 gli appassionati che dal 12 al 15 giugno hanno affollato la cittadina costiera di Medulin, in Croazia, per prendere parte al 31° European H.O.G. Rally. Il richiamo forte di Harley-Davidson si è dunque fatto sentire e ha chiamato a raccolta motociclisti da ogni parte del mondo, che in una suggestiva cornice hanno celebrato la Casa statunitense con tanti eventi: dai concerti dal vivo ai demo ride dei più recenti modelli della gamma Harley 2025, passando per l'attesissima parata partita dalla storica città di Pola e terminata a Medulin, che ha coinvolto più di 2.500 bikers.

Non è mancato ovviamente il consueto Custom Bike Show (sponsorizzato da Metzeler), nell’antico anfiteatro romano di Pola, che ha visto oltre 45 customizzatori esporre le loro incredibili creazioni in un luogo ricco di storia. Presente anche Bill Davidson, pronipote del cofondatore dell’azienda William A. Davidson, che ha aggiunto un tocco personale e storico a un’occasione già importante di suo. Il premio Best in Show, così come la vittoria nella categoria Radical Custom, è andato a Mirko Perugini, dall’Italia, con una motocicletta ispirata allo stile classico con il motore Harley-Davidson Flathead V-Twin come cuore pulsante. Il premio Metzeler People’s Choice è stato assegnato a Britta Feldwisch, dalla Germania, nota come la ‘Pink Lady’, per una Sportster 1200 dipinta in un rosa glitterato esagerato, mentre il Metzeler Judges’ Choice è andato a Roberto Pellegrino, dall’Italia, che ha vinto anche la categoria Sport.

Non è passata inosservata la leggenda della Dakar Joan Pedrero, che ha alzato l'asticella partecipando ai Pan America off-road tour experience, mettendo in mostra la potenza e versatilità off-road della Harley-Davidson Pan America™ 1250. Pedrero, che ha partecipato alla Africa Eco Race 2025 in sella a una Pan America 1250 di serie, ha offerto ai partecipanti un assaggio delle reali capacità di questa adventure bike. Il rally ha inoltre proposto esposizioni motociclistiche con i più recenti modelli Harley-Davidson 2025 nella H-D Expo. E non ha fatto mancare il solito mix di musica, gastronomia, cultura locale e l’inconfondibile atmosfera della famiglia H.O.G.®.

Ma ora è già tempo di guardare al futuro e Harley-Davidson ha annunciato che l’H.O.G. Rally Europeo 2026 tornerà a Cascais, in Portogallo, dal 18 al 21 giugno. Questo rally si aggiunge all’European Spring Rally 2026, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nella splendida località costiera di Senigallia, in Italia. Mentre per i motociclisti che vogliono concludere la stagione al meglio, c'è l’iconico European Bike Week dal 2 al 7 settembre 2025.