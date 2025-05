Harley-Davidson, tutto pronto per il 31° Rally Europeo H.O.G. in programma a Medulin dal 12 al 15 Giugno

Si scaldano i motori in vista del tanto atteso Rally Europeo Harley Owners Group (H.O.G.®), che per la sua 31esima edizione (12-15 Giugno) porterà la passione per il marchio Harley-Davidson nella città costiera della Croazia, Medulin. Dove sono attesi tantissimi harleysti per vivere quattro giorni all'insegna della passione per le moto, per la musica e per la customizzazione.

Si tratta di un evento aperto a tutti completamente gratuito, che offrirà l'opportunità di far parte di una comunità globale di appassionati di Harley, con tante occasioni per guidare, connettersi e celebrare la moto. Le performance musicali dal vivo si svolgeranno per tre serate, con artisti locali ed europei, mentre i partecipanti avranno l'opportunità di provare i modelli Harley-Davidson più recenti con test su strada e in fuoristrada, oltre a toccare con mano tutti i nuovi modelli del 2025 e modelli storici in esposizione.

Uno dei momenti più importanti del rally sarà lo show delle moto custom, in programma venerdì 13 Giugno, che permetterà ai motociclisti di esporre le loro creazioni nell'antico anfiteatro di Pola. Sabato 14 Giugno, invece, si terrà la parata Harley-Davidson tra le strade di Medulin, uno show sempre molto suggestivo che emoziona partecipanti e spettatori.

Nello specifico, per i membri H.O.G., ci sarà una H.O.G. Zone all'evento, con un'area per rilassarsi, connettersi e godere di servizi dedicati; ricordiamo che i membri fanno parte di una comunità mondiale che condivide la passione per la libertà di guida e lo spirito di avventura, e hanno accesso a eventi esclusivi e offerte speciali. Infine, oltre alle motociclette, alla musica e alla parata, l'evento presenterà una varietà di espositori che offriranno merce esclusiva e parti custom. E saranno anche disponibili numerosi stand gastronomici, con prelibatezze locali e bevande rinfrescanti per mantenere tutti energici durante il weekend.