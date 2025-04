Euro Festival Harley-Davidson: un mese al lungo weekend di musica, motori e libertà di Port Grimaud

Manca un meno di mese a uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle due ruote: dall’8 all’11 maggio, Port Grimaud, nel cuore del Golfo di Saint-Tropez, si trasformerà nel tempio europeo dello stile di vita Harley-Davidson. L’Euro Festival 2025 è pronto a richiamare motociclisti e appassionati da tutto il continente per un lungo weekend di musica, motori e libertà.

L’evento, ospitato come di consueto nel Camping de la Plage, promette un’edizione particolarmente ricca, tra concerti dal vivo, novità dal mondo Harley e le spettacolari parate lungo la costa. La line-up musicale, già annunciata, spazia tra generi e artisti di calibro internazionale. Ad aprire il festival giovedì 8 maggio saranno gli svedesi Royal Republic con il loro rock ad alta tensione, mentre venerdì toccherà a Eagle-Eye Cherry scaldare il pubblico con il suo mix di sonorità soul e pop rock. Il momento clou è previsto per sabato sera, quando sul palco salirà Rag’n’Bone Man, voce profonda e potente tra le più apprezzate del panorama europeo.

Spazio anche ai nuovi talenti: nell’ambito dell’Harley-Davidson Music Contest si esibiranno i vincitori provenienti da Francia, Italia e Spagna – rispettivamente Franck & Damien, Atwood e Stoned at Pompeii – a conferma dell’anima europea e inclusiva del festival. I loro live animeranno l’Harley Bar, centro nevralgico del divertimento e della socializzazione per tutto il weekend.

L’Euro Festival, però, non si ferma alla musica. Oltre 70 espositori daranno vita a un vero e proprio villaggio Harley, tra merchandising esclusivo, accessori e abbigliamento. Il pubblico potrà inoltre scoprire da vicino la gamma 2025 con uno sguardo in anteprima su alcuni dei modelli più attesi, come la nuova linea Cruiser, la Street Glide® Ultra – pensata per i lunghi viaggi – e la Pan America® 1250 ST, punta di diamante per chi ama l’avventura senza confini. Presenti anche i modelli elettrici Livewire®, disponibili per test ride lungo le scenografiche strade della Costa Azzurra, offrendo un’occasione concreta per vivere l’esperienza Harley in chiave futuristica.

Non mancheranno gli appuntamenti simbolo del festival, come il Custom Bike Show, in programma giovedì 8 maggio nel borgo di Grimaud, dove i migliori customizer europei presenteranno le loro creazioni, vere opere d’arte su due ruote. E naturalmente, l’immancabile parata di venerdì 9 maggio, che vedrà sfilare migliaia di motociclette Harley-Davidson da Grimaud a Saint-Tropez in un corteo spettacolare, tra motori rombanti e scenari da cartolina.

Con l’Euro Festival, Harley-Davidson non celebra solo un marchio ma un intero stile di vita, fatto di passione, identità e senso di appartenenza. E con la primavera che apre la stagione motociclistica in Europa, Port Grimaud si prepara a diventare ancora una volta il punto di riferimento per chi cerca emozioni autentiche, su strada e non solo.