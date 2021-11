Helbiz, nuova partnership con ITA Airways. Accordo multi-business basato sulla Mobilità Intermodale

MILANO - Nasce una nuova partnership tra Helbiz e ITA Airways. L’azienda leader nel settore della micromobilità e la società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo, hanno infatti annunciato oggi una partnership multi-business. Per dare il via a questa nuova collaborazione e come messaggio di buon augurio, Helbiz e il Nasdaq hanno dato oggi il benvenuto al primo volo della neonata compagnia aerea di bandiera italiana attraverso un messaggio dedicato sullo schermo del Nasdaq a Times Square.

L’accordo tra le due aziende è basato sul concetto di Mobilità Intermodale. Acquistando i biglietti aerei ITA Airways sarà possibile prenotare i mezzi Helbiz (monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) in tutte le città in cui Helbiz è presente. Altro fronte è quello di Helbiz Kitchen, che dopo Milano vedrà l’apertura della sua seconda sede presso l’headquarter di ITA Airways a Roma Fiumicino, per mettere a disposizione di tutti i dipendenti un’esperienza culinaria 100% made in Italy. Tra le varie novità, ci sarà l’opportunità di ordinare direttamente dal cellulare, evitando code e tempi d’attesa.