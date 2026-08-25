Honda CB400 Super Four E-Clutch, la nakerd che punta sull'equilibrio. Piacere di guida e maneggevolezza i punti di forza

Non un'operazione nostalgia ma la volontà di definire un nuovo riferimento tra le moto naked a quattro cilindri. È questa la filosofia alla base della nuova Honda CB400 Super Four E-Clutch, sviluppata da zero per rispondere alle esigenze dei motociclisti contemporanei, pur mantenendo il nome di un modello che dal 1992 ha rappresentato uno dei punti di riferimento della casa giapponese. Il progetto, hanno spiegato da Honda, non nasce infatti come replica o evoluzione diretta della CB400 Super Four prodotta fino al 2022. L'obiettivo del team di sviluppo era creare una naked moderna con motore quattro cilindri in linea, partendo dalle esigenze dei motociclisti di oggi e puntando soprattutto sull'equilibrio complessivo della moto.

Una filosofia sintetizzata nel tema scelto per lo sviluppo, 'Every Moment Leads to Joy'. «Volevamo che i motociclisti provassero piacere in ogni momento della vita con la moto - ha spiegato Takuro Nakamura, responsabile dello sviluppo del modello». «Per me - ha aggiunto Nakamura - le moto ampliano le possibilità della vita. Quando ero all'università, ho attraversato il Giappone in moto, da un'estremità dell'Hokkaido fino all'estremità del Kyushu. Quell'esperienza ha ampliato il mio mondo e vorrei che anche le persone di oggi potessero vivere esperienze come quella».

La riduzione del peso è uno degli interventi più importanti. Un lavoro esteso a telaio, sospensioni e altri componenti ha permesso di ridurre di circa 14 kg la massa rispetto al modello precedente, con benefici dichiarati in termini di maneggevolezza e agilità. Al centro della moto c'è un nuovo quattro cilindri in linea, progettato per essere contemporaneamente compatto e leggero. L'erogazione è stata studiata per offrire una risposta consistente ai bassi e medi regimi, seguita dall'allungo caratteristico dei motori quattro cilindri. Anche l'impianto di scarico a quattro terminali è stato mantenuto come elemento distintivo, nonostante la maggiore complessità necessaria per rispettare le più recenti normative sulle emissioni.

La tecnologia assume un ruolo importante anche nell'interazione tra motociclista e moto. La CB400 Super Four E-Clutch combina throttle-by-wire e Honda E-Clutch, il sistema elettronico che gestisce il funzionamento della frizione. Il motociclista può quindi concentrarsi maggiormente sulla guida, riducendo il rischio di spegnimenti, mentre una semplice azione sulla leva permette di passare immediatamente al funzionamento manuale. Il nuovo modello sarà introdotto principalmente in Giappone e negli altri mercati asiatici. La nuova famiglia CB400 sarà inoltre affiancata a livello globale da un modello CBR equipaggiato con lo stesso motore.