Honda, con Africa Twin Tour si parte per la Sardegna. A maggio il tour organizzato dalla casa dell'ala tra curve e natura

Partirà a maggio l’Africa Twin Tour 2022 firmato da Honda e la meta è la Sardegna. Dal 18 al 21 maggio torna l’Africa Twin Tour organizzato su tre giorni di curve e natura, 700 km di asfalti perfetti e facili sterrati, immersi nella natura della Sardegna. Dopo il successo nel 2019 del primo Africa Twin Tour in Maremma e nel 2021 della seconda edizione sui passi dell’Appennino tosco-romagnolo, nel 2022 si riparte con la terza edizione intitolata ‘Sardegna mozzafiato’. Il tour (90% asfalto, 10% facili sterrati) si snoderà tra paesaggi caratterizzati da due comuni denominatori come le curve e la natura, attraverso un percorso pensato per far divertire i motociclisti alternando strade dove il piacere di guida ha la priorità, a percorsi secondari dove rilassarsi godendo solo della natura circostante.

I due pernottamenti sull’isola saranno in location molto differenti tra loro per stile e posizione. La prima notte si alloggerà a 1100 metri di altitudine, presso l’Agriturismo Donnortei, all’interno dell’omonimo parco. Il giorno suggestivo, invece, spazio al mare con pernottamento presso l’EcoResort Arbatax Park Hotel. L’ultimo giorno, prima dell’imbarco, è invece previsto l’aperitivo in spiaggia a Pittolongu. Il fitto programma partirà mercoledì 18 maggio, con il ritrovo nel tardo pomeriggio presso il concessionario ufficiale Honda Balzarini Moto, in prossimità del porto di Livorno. Il tour è dedicato a tutti i motociclisti con almeno 18 anni di età, possessori di moto on/off Honda di almeno 500cc e autonomia minima di 180 km reali, in regola con il Codice della Strada. Considerando l’escursione maggiorata delle sospensioni, è ammessa anche la nuova NT1100.