Honda Crf450Rx Rally My2027 debutta in versione race replica. Evoluzione della moto sviluppata per i rally raid

Honda Racing Corporation prepara il debutto della nuova Crf450Rx Rally My2027, evoluzione della moto sviluppata per i rally raid e destinata a una clientela altamente specializzata, dai piloti professionisti agli appassionati più esigenti. Il modello, sviluppato direttamente dal reparto corse Hrc e assemblato da RedMoto per il mercato europeo, sarà disponibile a partire da giugno 2026 in una produzione limitata a 50 esemplari, confermando il posizionamento esclusivo del progetto. La Crf450Rr Rally nasce con l'obiettivo di trasferire l'esperienza maturata nelle competizioni internazionali, dal Campionato del Mondo Rally Raid alla Dakar, in una moto 'race replica' capace di coniugare prestazioni elevate, affidabilità e soluzioni tecniche avanzate.

I risultati ottenuti nella Dakar 2026 confermano il potenziale del modello, con 12 moto al traguardo su 14 al via e piazzamenti di rilievo nella categoria Rally2, oltre alla presenza nella top ten assoluta. Dal punto di vista tecnico, la moto adotta un telaio a doppia trave in alluminio progettato per garantire stabilità e precisione sui terreni più impegnativi, affiancato da una configurazione a tre serbatoi. Tra gli elementi distintivi figura la torretta di navigazione in fibra di carbonio, progettata per coniugare leggerezza e resistenza e facilitare le operazioni di manutenzione in gara grazie alla struttura indipendente dal telaio principale.

Il motore, sviluppato da HRC, eroga circa 58 CV ed è abbinato a un cambio a sei rapporti con rapportatura dedicata. La velocità massima dichiarata è di circa 160 km/h. Completa il pacchetto tecnico lo scarico in titanio sviluppato da Akrapovič, derivato direttamente dalle moto ufficiali, che contribuisce a ottimizzare l'erogazione della potenza. La Crf450Rx Rally My2027 sarà proposta a un prezzo di 31.140 euro e sarà disponibile tramite preordine, con consegne previste tra giugno e settembre 2026.