Honda Cuv e:, il secondo modello elettrico arriva in Europa. Ha due batterie asportabili abbinate a un motore E-Drive da 6 kW

Honda amplia l'offerta di motocicli elettrici per il mercato europeo tramite l'introduzione del nuovo scooter Cuv e:. Si tratta del secondo veicolo elettrico a due ruote destinato all'Europa e rientra nei piani di Honda per espandere a livello globale la propria gamma di modelli elettrici, con l'obiettivo di introdurre 30 veicoli elettrici entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica per l'intera gamma moto entro il 2040. L'arrivo del Cuv e: segna anche il debutto di Honda RoadSync Duo. Il nuovo sistema di connettività per smartphone è un'evoluzione - specifica per veicoli elettrici - dell'attuale applicazione Honda RoadSync. L'inedito RoadSync Duo sfrutta un ampio schermo TFT da 7 pollici e integra un navigatore intelligente.

RoadSync Duo è infatti collegato direttamente alle funzionalità principali del veicolo: lo stato di carica della batteria è monitorato e l'itinerario viene aggiornato in tempo reale per suggerire al cliente i percorsi più convenienti. Inoltre, gli aggiornamenti del software over-the-air permettono di mantenere sempre aggiornato il sistema operativo del veicolo.

Nonostante sia stato progettato sugli stessi concetti alla base dell'EM1 e:, il Cuv e: presenta un carattere e una destinazione d'uso decisamente più matura, grazie a un sistema di alimentazione che sfrutta due batterie asportabili Honda Mobile Power Pack e:, abbinate a un motore E-Drive da 6 kW calettato lateralmente capace di erogare 22 Nm di coppia massima. In questo modo il gruppo motopropulsore assicura un'accelerazione fluida e una velocità massima paragonabile a quella degli scooter tradizionali con motore a combustione di 125 cc.