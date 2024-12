Honda evolve X-ADV: il crossover su due ruote si aggiorna per restare sempre ai vertici

Una storia quella dell’X-ADV, caratterizzata da un’evoluzione tecnologica costante. Nel 2021, il crossover giapponese è stato oggetto di una serie di upgrade tecnici, che hanno portato a un incremento di potenza e coppia, il tutto con una netta diminuzione di peso e una maggiore dotazione elettronica. Nel 2022, 2023 e 2024, si sono susseguiti aggiornamenti su colorazioni e grafiche. Il Model Year 2025 dell’Honda X-ADV riceve diversi aggiornamenti stilistici, tecnici e pratici. Tre le nuove colorazioni: Graphic Black, Pearl Glare White e Matte Deep Mud Gray. Inedita è la special edition “Matte Gold Finch Yellos”. Il Model Year 2025 riceve diversi aggiornamenti, soprattutto estetici. Il doppio faro anteriore a LED è stato completamente rivisto e incorpora ora gli indicatori di direzione. Novità anche per la strumentazione, lo schermo TFT da 5 pollici è più leggibile e luminoso. Invariato il motore rispetto alla precedente generazione. Il propulsore bicilindrico parallelo ha una potenza notevole, sprigiona 58,6 cv, per una coppia di 69 Nm. Quattro le modalità di guida selezionabili dal guidatore: Standard, Sport, Gravel e Rain. A seconda del setup impostato, varia la risposta del propulsore (potenza e freno motore) e del grado di intervento del controllo di trazione.

Da riferimento il cambio, un doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), in grado di assecondare perfettamente le esigenze del pilota. Velocissimo nell’inserire le marce superiori, quando si viaggia in automatico, in frenata, è addirittura in grado di scalare due rapporti, per un’uscita in curva, pronta e immediata. Il nuovo X-ADV 750 raggiunge i 50 km/h con partenza da fermo in soli 3,2 secondi. Il serbatoio ha una capacità di 13,2 litri. L’autonomia dichiarata è pari a 370 km. L’omologazione è Euro5+. Un crossover che rappresenta la giusta via di mezzo tra chi cerca il comfort di un maxiscooter e il divertimento di guida di una moto. Il nuovo X-ADV è divertentissimo da guidare. La stabilità dell’X-ADV è esemplare, scendere in piega è facile, complici anche gli pneumatici di generose dimensioni e una ciclistica perfetta. Il nuovo Forza 750 è una vera GT, comoda, maneggevole e divertente. Lungo i tornanti che da Catania portano a Taormina, la ciclistica ha dimostrato l’ottimo lavoro svolto dai tecnici Honda. Un sapiente mix tra comfort e sportività.