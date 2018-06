Honda Forza 125, tante novità tecniche e look innovativo. C'è anche il parabrezza elettrico

ROMA - Parabrezza regolabile elettricamente, indicatori di direzione a led, più spazio sottosella, strumentazione completa. Honda Forza 125 si presenta ai nastri di partenza dell’estate 2018 con un profondo restyling e con tante novità tecniche. Il successo va premiato e così Honda ha deciso di rendere ancora più accattivante questo scooter che ha già riscosso un lusinghiero successo in tutta l’Europa. Più funzionalità e piu spazio. Il sottosella, come dicevamo, aumenta. Più 5,5 litri e il nuovo tob box opzionale da 45 litri è connesso alla Smart-Key. Il vano portaoggetti anteriore, inoltre, è munito di serratura e risulta comodo per riporre lo smartphone o una bottiglietta d’acqua. È inoltre dotato di una presa di ricarica a 12V. E poi i nuovi colori che accentuano lo stile dinamico ed elegante di questo comodo scooter Honda.

Ma andiamo con ordine. Il look innovativo del Forza 125 parte dal nuovo parabrezza elettrico, facilmente regolabile su un’escursione di 140 millimetri tramite un tasto sul blocchetto elettrico di sinistra. Alla massima altezza garantisce la protezione aerodinamica ideale per i trasferimenti a velocità di crociera, anche in coppia, mentre in posizione bassa è perfetto per gli spostamenti in città, dove conta anche la visibilità diretta sul fondo stradale. Tutte le posizioni intermedie offrono ovviamente la massima utilità a seconda delle scelte.

C’è anche da sottolineare l'ampiezza del manubrio di 754 millimetri e gli specchi retrovisori che sono a 1.125 millimetri di altezza, misure studiate per consentire di destreggiarsi agilmente tra le auto nel traffico. L'altezza della sella è di 780 millimetri, per consentire a chiunque di toccare facilmente con i piedi a terra.

La Smart-key oltre ad attivare il commutatore di accensione e la chiusura dei vani gestisce il bauletto da 45 litri opzionale, una novità assoluta per uno scooter Honda. Quando il conducente si allontana dallo scooter con la Smart-Key in tasca, la serratura del bauletto si chiude automaticamente. Per preservare il volume interno del bauletto, il meccanismo di blocco e chiusura è situato nella parte posteriore dello scooter.

E poi la nuova strumentazione analogica-digitale che include i quadranti del tachimetro e del contagiri e un ampio display LCD che può essere impostato su 3 combinazioni di visualizzazione tramite un pratico comando sul blocchetto elettrico sinistro. Le combinazioni sono: contachilometri totale, autonomia residua e consumo istantaneo; contachilometri parziale, consumo medio e tempo di percorrenza, oppure temperatura ambiente e livello ricarica della batteria.

Le linee taglienti del Forza 125 e il suo carattere contemporaneo hanno svolto un ruolo determinante per il successo di vendite ottenuto fin dal lancio del primo modello nel 2015. Per il nuovo modello 2018 il design è stato rielaborato profondamente ma senza tradire lo stile che lo rende immediatamente riconoscibile. Ogni pannello è stato infatti ridisegnato per dare maggiore continuità alle superfici, senza rinunciare al piacevole mix di eleganza e sportività garantito dall’alternanza delle verniciature lucide e opache.

Il Forza 125 YM2018 è disponibile in Italia nei seguenti colori: Matt Carnelian, Red Metallic/Pearl, Nightstar Black – New 2018

Vediamo i dati tecnici forniti da Honda. Forza 125 è capace di effettuare accelerazioni al semaforo prontissime (0-200 m in appena 13,4 secondi) e al tempo stesso di primeggiare nelle classiche ripresa intorno ai 40-60 km/h. Viaggia con sicurezza a 90 km/h e si spinge fino alla velocità massima effettiva di 108 km/h. Il motore del Forza 125 è il noto Honda eSP (enhanced Smart Power) caratterizzato dall’applicazione estesa di tecnologie per la riduzione degli attriti. Il cilindro disassato riduce l'attrito causato nella fase di espansione dal contatto tra pistone e parete. Un radiatore compatto a elevata efficienza, integrato nella parte esterna destra del basamento, utilizza una ventola piccola e leggera a basso assorbimento di energia. Tra le peculiarità del motore del Forza 125, troviamo anche il noto motorino di avviamento ACG a controllo elettronico e senza spazzole di Honda, un componente integrato avanzatissimo montato direttamente sull'estremità dell'albero motore e che ha funzioni sia di generatore che di avviamento.

Senza il tipico rumore di trascinamento dei comuni sistemi di avviamento, fa girare direttamente il motore che così si avvia in maniera silenziosa, sia quando si preme il tasto di avviamento sia quando interviene automaticamente lo Start&Stop. I cerchi in lega leggera a 6 razze sdoppiate sono garanzia di ottima tenuta di strada. Sulla ruota anteriore da 15 pollici è montato uno pneumatico 120/70-15, mentre sulla ruota posteriore da 14 pollici è installato un pneumatico 140/70-14.