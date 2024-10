Honda Forza 750, l'anima da GT si esalta nel my2025. Aggiornamenti estetici e tecnologici di rilievo

Il nuovo Honda Forza 750 riceve una serie di aggiornamenti estetici che lo rendono più accattivante e moderno. Un frontale più snello con linee più spigolose, il volto dell’Honda Forza 750 è stato completamente ridisegnato. Il gruppo ottico anteriore incorpora le nuove luci diurne DRL con indicatori di direzione integrati. Cambiano anche i cerchi in lega leggera, hanno un design nuovo con razze “3x3” e sono da 17” all’anteriore e da 15” al posteriore. Migliorata anche l’aerodinamica del Forza 750, le ampie carene assicurano un’elevata protezione dal vento, soprattutto quando si viaggia a velocità elevata. Nuove le pedane poggiapiedi. La sella è stata rimodellata.

Rispetto all’X-ADV, il nuovo Forza condivide l’utilizzo di materiali ricavati da processi produttivi volti al raggiungimento di un elevato grado di sostenibilità. Largo è l’utilizzo di componenti riciclati. Diverse parti della carrozzeria sono in plastica Durabio derivata da biomassa. Tante le novità tecniche introdotte sul Model Year 2025 dell’Honda Forza 750. Il motore bicilindrico parallelo a corsa lunga ha una cilindrata di 745 cc, il comando dell’acceleratore è elettronico (Throttle By Wire). Quattro le modalità di guida, tre quelle predefinite, una completamente personalizzabile.

Il Controllo di Trazione può essere impostato su tre modalità di intervento. Il cambio è un doppia frizione DCT dotato di programmi di cambiata completamente automatici e perfettamente integrati con i Riding mode. Il telaio è composto da tubi in acciaio, la forcella è una Showa a steli rovesciati da 41 mm. La sospensione posteriore è dotata di un beveraggio Pro-Link. Nuovi anche i cerchi in lega leggera, da 17” all’anteriore e 15” al posteriore. Le pinze sono ad attacco radiale.

Prodotto nello stabilimento Honda di Atessa, il Forza 750 riceve nuove colorazioni: Mat Warm Ash Metallic, Mat Ballistic Black Metallic look total black, Iridium Gray Metallic con finiture in nero. Novità anche per quanto riguarda la strumentazione. Nuovo è lo schermo TFT da 5” con connettività Honda RoadSync per smartphone. Cambia anche il blocchetto comandi di sinistra, ora retroilluminato.

Prova su strada. Una vera GT, comoda, maneggevole e divertente. Lungo i tornanti che da Catania portano a Taormina, la ciclistica ha dimostrato l’ottimo lavoro svolto dai tecnici Honda. Un sapiente mix tra comfort e sportività, il tutto assecondato da un motore bicilindrico, ricco di coppia in basso e un cambio doppia frizione, che in questa sua ultima evoluzione, rasenta la perfezione.

Ottima la protezione aerodinamica. Il capolino anteriore è regolabile elettricamente, un plus che consente al pilota, di personalizzare e variare la protezione aerodinamica a seconda della velocità e del tipo di percorso. Bella la strumentazione, perfettamente leggibile. I freni sono all’altezza del carattere dinamico del maxiscooter. Il nuovo Honda Forza 750 ha raggiunto un livello di maturità ed equilibrio, invidiabile. Perfetto per le lunghe distanze, nel misto stretto è maneggevole.