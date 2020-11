Honda Forza 750, in sella al nuovo maxi-scooter giapponese: potente, comodo e tecnologico

ROMA – Il segmento dei maxi-scooter, da oggi, avrà un nuovo interessantissimo concorrente. Si chiama Honda Forza 750 ed è il più grande della famigerata famiglia Forza (che oggi prevede un 125 e un 350). Comodo, pratico e confortevole come un maxi di fascia alta e allo stesso tempo potente, stabile e tecnologico come una naked di media cilindrata. La base è la stessa di Honda NC750, Integra e X-ADV. A spingerlo ci pensa il bicilindrico parallelo da 745 cc da 58,6 CV e 69 Nm, abbinato al gas Throttle by Wire (TBW) che offre 4 Riding Mode di cui tre predefiniti (Standard, Sport, Rain) e uno completamente personalizzabile (User).

Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) offre 3 livelli di intervento per un controllo preciso e personalizzabile, mentre il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) è dotato di programmi di cambio automatico integrati con i Riding Mode. Il telaio è di tipo tubolare in acciaio, davanti c'è una forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm e dietro una sospensione Pro-link regolabile nel precarico.

Completano il quadro cerchi da 17'' davanti e 15'' dietro e un impianto frenante con dischi da 310 mm e pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini. Il vano sottosella può contenere un casco integrale e alloggia una presa di ricarica USB. Il design mescola sportività ed eleganza ed è impreziosito dalle luci a LED. Il display TFT da 5” è dotato di connettività per lo smartphone tramite il nuovo sistema ‘Honda Smartphone Voice Control System’ che dialoga con l'app proprietaria di Honda, che permette la gestione di telefono, media e navigazione).



In sella si sta comodi, la posizione di guida è naturale, con la pedana capace di accogliere la doppia configurazione per i piedi (allungati o in posizione tradizionali). Il cupolino protegge piuttosto bene a tutte le andature, peccato solo non sia regolabile. Il motore non è una scoperta, ma una conferma, proprio come il cambio. Bella l'erogazione, molto lineare e corposa. Così come belle sono (da sempre per il DCT) le cambiate, precise e rapide: sia se si scegliere di affidare la cambiata al sistema automatico, sia se si opta per le palettine presenti sul manubrio sinistro.

Stabile sul veloce, maneggevole in città, il nuovo Honda Forza 750 tira fuori la grinta anche tra le curve. È preciso e facile: perdona gli errori e non si scompone mai. Frena forte e diverte tutti i tipi di motociclisti. È disponibile in quattro colori (nero, grigio, blu e rosso) e arriva nelle concessionarie a dicembre, anche in versione depotenziata. Lo si può acquistare già da oggi al prezzo promozionale di 11.590 euro (valido fino al 15 dicembre). In conclusione, il nuovo Forza 750 è un mezzo perfetto per chi cerca la comodità e la praticità di uno scooter, ma non vuole rinunciare alle preformance e alla guidabilità di una moto di media cilindrata.