Honda Forza, restyling nel 2021 per il 125 e gamma allargata: arrivano nuovo 750 e 350

ROMA - Si allarga la famiglia degli scooter Forza di Honda. Se per il 2021 è infatti previsto un aggiornamento della versione 125 del fortunato scooter della casa giapponese, le novità riguarderanno anche l'arrivo del nuovo Forza 750 e i miglioramenti che riguarderanno il modello intermedio, ora Forza 350. Il nuovo Forza 750 è spinto da un motore bicilindrico parallelo da 58,6 CV con cambio DCT e vanta un'elettronica di gestione sofisticata, con comando del gas Throttle By Wire, 4 Riding Mode, cruscotto TFT a colori, controllo di trazione HSTC multi-livello e sistema 'Honda Smartphone Voice Control System' di connettività per smartphone (chiamate, messaggi, musica e navigazione). Il vano sottosella da 22 litri può contenere un casco integrale ed è dotato di presa di ricarica USB, mentre la Smart-Key agisce anche sullo Smart-Top Box opzionale.

La ciclistica, i freni potenti e la protezione aerodinamica lo rendono appetibile anche nel turismo a lungo raggio, anche con passeggero. Sempre il 2021 vedrà un incremento di cilindrata di 51 cc per il Forza 300 che si evolverài nel nuovo Forza 350. Crescono in maniera significativa la potenza, pari ora a 29,2 CV (21,5 kW), e la coppia massima, pari a 31,5 Nm, entrambe 'spalmate' su tutta la curva di erogazione. Impreziosito anche lo stile, con un frontale e fiancate più sfaccettate, e l'equipaggiamento, con parabrezza regolabile elettricamente su un'escursione extra di 40 mm, per un totale di 180 mm, e il sistema 'Honda Smartphone Voice Control System' di connettività per lo Smartphone (volume chiamate e musica). Confermata l'irrinunciabile Smart-Key e lo Smart-Top Box opzionale. Per Forza 125, best-seller in Francia dove recita lo stesso ruolo che in Italia è appannaggio dell'SH125i, la versione 2021 ha ricevuto un restyling che lo rende molto simile al fratello di 350, con un look più moderno.

Il sottosella può ospitare due caschi integrali più altri oggetti, il parabrezza a regolazione elettrica ha un'escursione extra di 40 mm, per un totale di 180 mm, e il vano portaoggetti anteriore è dotato di presa di ricarica USB. La Smart-Key governa anche lo Smart-Top Box opzionale e a livello di sicurezza attiva è ora presente il controllo di trazione HSTC.