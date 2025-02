Honda Gold Wing, il lusso su due ruote compie 50 anni. Tra comfort e tecnologia si rinnova ancora nelle “50° Anniversario”

E' un anno di celebrazioni per Honda Gold Wing che celebra i suoi primi cinquant'anni e si presenta all'appuntamento con una veste rinnovata, sempre all'insegna dei viaggi e dell'avventura. Protagonista da sempre del turismo su due ruote a partire dalla sua prima versione roadster di 1000 cc che debuttò nel 1975, l'ammiraglia giapponese punta al futuro. Nel corso di cinque decadi la Gold Wing è cresciuta sia nelle dimensioni che nella cubatura, tra lusso su due ruote, comfort e tecnologia. Nel 2025, le GL1800 Gold Wing e Gold Wing Tour ricevono ulteriori migliorie che gli permettono di rimanere un punto di riferimento tra le GT. Per celebrare la storia della Gold Wing sono poi state ideate le edizioni '50° Anniversario' che omaggiano i modelli del passato con tre livree evocative ed emblemi esclusivi.

La Gold Wing 'Tour' ne riceve due, con la colorazione 'Eternal Gold' che richiama alla mente la GL1500 del 1988, oltre a quella con finitura realizzata in 'Bordeaux Red Metallic'. La terza colorazione è pensata per valorizzare la Gold Wing standard con schema cromatico 'Mat Ballistic Black'. Particolare attenzione è stata dedicata agli emblemi Gold Wing presenti sulla console centrale e sulla Smart Key, che nella edizione '50th Anniversario' riportano nel dettaglio la dicitura 'since 1975'. Non manca nemmeno il design cromato 3D a due tonalità del logo sulla console. Alle edizioni speciali della GL1800 è stata dedicata anche un'animazione speciale all'accensione del quadro strumenti. A corredo delle prime 1.833 GL1800 Gold Wing e Gold Wing 'Tour' '50° Anniversario' vendute in Europa, verrà consegnato un modellino in scala, che racconta l'evoluzione della Gold Wing.

Lo stile prevede un taglio longitudinale del modellino che in tal modo fa sposare le forme e linee del design originale su un lato, con quelle dell'attuale modello sull'altro. Entrambe le Gold Wing, per il 2025, ricevono anche migliorie alla qualità acustica dell'impianto audio, alla funzione di interfono pilota/passeggero e godono dell'implementazione della connettività tramite Wi-Fi ai sistemi Apple CarPlayTM e Android AutoTM, mantenendo comunque la possibilità di connettersi via cavo). Oltre a ricevere l'omologazione Euro5+, per il 2025 entrambe le versioni della GL1800 per il mercato italiano saranno equipaggiate unicamente con il cambio DCT.