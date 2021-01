Honda Gold Wing, si aggiorna per il 2021 e diventa Euro5. La “luxury tourer” si rinnova anche nella versione Tour

ROMA - Il 2021 delle due ruote Honda si apre all'insegna delle versioni Euro5 di Gold Wing e Gold Wing 'Tour'. Le due 'luxury tourer' erano già state riprogettate completamente in occasione del model year 2018, diventando più leggere, snelle e agili, pur mantenendo il maggiore punto di forza nel grande motore a 6 cilindri di 1.833 cc, per l'occasione interamente ridisegnato e dotato del cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), ma a 7 rapporti e con funzione 'Walking Mode' per manovre di parcheggio millimetriche.

Per il 2021, alle nuove colorazioni Pearl Deep Mud Gray e Gunmetal Black Metallic (che vanno ad affiancarsi al Candy Ardent Red) si aggiungono altri aggiornamenti, tra i quali un impianto audio potenziato e dal suono più nitido, selle dal rivestimento più raffinato e, nel caso della versione 'Tour', un baule dalla capacità aumentata a 61 litri, oltre ad un poggiaschiena per il passeggero maggiormente inclinato per aumentare il comfort. La Gold Wing 'base' è disponibile in Italia per il 2021 nella sola versione con cambio DCT a doppia frizione. Con la presentazione delle nuove Gold Wing e Gold Wing 'Tour' 2021 si è anche completato l'aggiornamento all'Euro5 della gamma Honda.