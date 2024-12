Honda NT1100 per Polizia Usa, deriva dalla Africa Twin. Leggera, veloce ed agile è studiata per il pattugliamento

Negli Stati Uniti, a partire dal 2005, era relativamente comune vedere gli agenti di Polizia (compresi i veri Chips) pattugliare le highway in sella alle moto Honda ST1300. Ma con l'uscita dal servizio di quel modello dopo il 2013 (anno di fine della produzione) la Casa giapponese si è messa al lavoro per sviluppare una nuova opzione destinata a questi importanti ma gravosi compiti. E' così nata la versione speciale per la polizia della Honda NT1100, una sport-touring originariamente offerta in Europa come anno modello 2022, e ora aggiornato per il 2025. Nella NT1100 Police si ritrovano il telaio e il motore bicilindrico della CRF1100L Africa Twin ma anche una serie di caratteristiche speciali sviluppate appositamente per le Forze dell'Ordine. Sono le borse laterali, il cablaggio che consente una facile personalizzazione degli accessori elettrici ed elettronici ma anche una speciale protezione del motore, un paraurti posteriore, un vano portadocumenti e un coprisella per migliorare la comodità.

Progettata come moto sportiva e agile, ma anche piacevole da guidare tutto il giorno, la Honda NT1100 Police vanta un'aerodinamica efficiente e protettiva al tempo stesso oltre ad un'ergonomia finalizzata al massimo confort. E' presente una batteria agli ioni di litio Skyrich HJ13L di alta qualità riduce al minimo il peso e contribuisce alla centralizzazione della massa. Le specifiche premium sono completate da indicatori di direzione auto-annullanti e prese ausiliarie standard da 12 V e USB. Un cavalletto centrale è di serie. Il motore bicilindrico raffreddato a liquido da 1,084 litri della NT1100 Police deriva da quello dell'Africa Twin.

Le vibrazioni secondarie vengono neutralizzate dal moto alternativo dei pistoni, mentre quelle primarie inerziali e di accoppiamento vengono annullate dall'uso di alberi di bilanciamento biassiali. Il centro della frizione in alluminio e la piastra di pressione utilizzano camme di assistenza per facilitare i cambi di marcia ma anche camme anti-saltellamento per la decelerazione e la scalata.