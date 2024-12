Honda NT 1100, il comfort diventa spaziale. Nuovo look e tecnica aggiornata per offrire un'esperienza di guida più appagante

Cambia più di quanto si possa percepire al primo sguardo la Honda NT 1100 per il 2025. Sì perché oggi rivede l'estetica e aggiorna la tecnica per offrire più comfort e un'esperienza di guida più appagante. Già la precedente versione garantiva una buona comodità e una serie di caratteristiche che la rendevano perfetta sia per il commuting urbano che per i viaggi. Oggi la NT1100 2025 fa le stesse cose di prima, per intenderci, ma le fa tutte meglio. Assicura innanzitutto più comfort grazie a una sella ridisegnata nella parte posteriore e meglio imbottita, così da non stancare il pilota anche sulle lunghe distanze. Offre una protezione aerodinamica migliorata grazie al nuovo parabrezza regolabile (stavolta con una sola mano) in 5 posizioni per un'escursione di 167 mm.

E poi adotta soprattutto le nuove sospensioni elettroniche capaci di adattare la risposta di forcella e mono in maniera istantanea a tutte le sollecitazioni della strada: prevedono tre tarature preimpostate, Soft, Medium e Hard, abbinate rispettivamente alle mappe motore Rain, Urban e Tour, così da cucirsi la moto addosso. Ma l'altra vera chicca è rappresentata dalla regolazione del precarico del mono (in funzione di bagagli e passeggero) anche in movimento. Dunque, un pacchetto sospensioni che garantisce il giusto sostegno in tutte le situazioni, aumentando sia la comodità che il piacere di guida.

L'altra grande novità riguarda l'introduzione della piattaforma IMU a sei assi che, oltre a gestire tutti i controlli, ha ottimizzato la logica delle cambiate del DCT a doppia frizione, che oggi quando inserisce o scala una marcia tiene conto della posizione della moto nello spazio (salita, discesa, moto dritta, moto piegata, etc.). Non cambia il motore, il bicilindrico parallelo da 1.084 cc, che però guadagna l'omologazione Euro5+ e un po' di coppia in più ai medi regimi (102 cv e 112 Nm). Insomma, la nuova NT è ancora più completa, e assicura divertimento quando c'è da guidare tra le curve, dove è sempre precisa, stabile e reattiva (per quanto possibile), e massimo relax quando invece c'è da godersi il paesaggio on the road. La moto è disponibile anche in versione con cambio manuale e sospensioni tradizionali a 14.890 euro. Mentre la variante con DCT e sospensioni elettroniche (abbinamento obbligato), arriva sul mercato a 16.890 euro, con di serie, tra le altre cose, Apple CarPlay e Android Auto, e valigie laterali più capienti.