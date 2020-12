Honda, nuova connettività su moto e scooter 2021. Arrivano Smartphone Voice Control e l'app RoadSync

ROMA - Per Honda Motor Europe è tempo di nuova connettività per le due ruote. La novità si chiama Honda RoadSync, sviluppata per funzionare in combinazione con il nuovo Honda Smartphone Voice Control system, da ora disponibile per diversi modelli moto e scooter nelle versioni 2021, di serie sui modelli di X-ADV e CB1000R, e sul nuovo Forza 750, mentre è disponibile su una versione dedicata del nuovo Forza 350. Il sistema permette di connettere il proprio smartphone Android via Bluetooth alla propria moto o al proprio scooter e, grazie all'app Honda RoadSync e a un interfono da casco con connettività Bluetooth, il guidatore può utilizzare il navigatore per raggiungere facilmente qualsiasi luogo, fare e ricevere chiamate, creare e rispondere a SMS e a messaggi provenienti da app di messaggistica istantanea, ascoltare la musica tramite app dedicate, oltre a controllare il meteo e, quando il navigatore è attivo, anche quello del luogo di destinazione. Tutte le funzionalità dell'app si attivano attraverso comandi vocali e i tasti direzionali posizionati sul blocchetto sinistro del manubrio, permettendo così al guidatore di essere sempre connesso tenendo lo smartphone comodamente in tasca. Sviluppata direttamente da Honda in lingua inglese, l'app Honda RoadSync è disponibile in Gran Bretagna a partire da dicembre 2020 e negli altri paesi europei sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2021.