Honda, in arrivo nuovi colori 2023 per tutta la gamma SH, CB125R e PCX125

ATESSA - Una ventata di novità sul fronte colori per gli scooter di casa Honda. A cominciare da SH, da oltre trenta mila unità vendute solo in Italia, Honda rinnova i colori e presenta la nuova “tavolozza” per il 2023. SH125i, SH150i ed il top di gamma SH350i, tutti costruiti nella fabbrica Honda italiana di Atessa in Abruzzo, si rifanno il look e puntano a confermare i numeri di successo sul mercato delle due ruote di bassa cilindrata. Per il 2023 le colorazioni dell’SH350i, si rinnovano per tre delle sei varianti disponibili. Ai confermati Black, Pearl Cool White e Mat Ruthenium Silver Metallic si affianca il nuovo Crescent Blue Metallic e le rinnovate versioni Sporty in Mat Lucent Silver Metallic e Mat Coal Black Metallic, entrambi con cerchi di colore nero dotati di sportivi stickers rossi.

Per gli SH125i ed SH150i, invece, a fianco del confermato Pearl Nightstar Black si affiancano i nuovi Pearl Falcon Gray, Mat Pearl Cool White, Pearl Pacific Blue e i rinnovati ‘Sporty’ nelle colorazioni Coal Black e Hyper Red entrambe con cerchi neri. Nel 2021 il solo SH125i è stato lo scooter più venduto in Europa con oltre 20.000 clienti che lo hanno scelto, mentre nel 2022 lo stesso modello SH125i è al secondo posto nelle vendite in Europa alle spalle di Honda PCX125, che per il 2023 vede confermate le due colorazioni Mat Galaxy Black Metallic e Pearl Jasmine White che presentano però logo, forcellone e maniglione di colore nero. Tutto nuovo è invece il Pearl Jupiter Gray. Il modello Vision 110 conferma le colorazioni Mat Galaxy Black Metallic e Pearl Jasmine White alle quali si affiancano i nuovi Pearl Jupiter Gray e Mat Suit Blue Metallic. Non è uno scooter, invece la CB125R, modello di accesso alla gamma delle naked Neo Sports Café, anche lei però interessata da una novità cromatica con la conferma del Mat Crypton Silver Metallic e l’aggiornamento del Mat Gunpowder Black Metallic che assume una connotazione total black.