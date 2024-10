Honda, nuovo look ed equipaggiamenti per la famiglia Forza. Trio di scooter GT aggiornati per stile e tecnologia

Con aggiornamenti di stile, dell'equipaggiamento di bordo e novità sul fronte dell'utilizzo quotidiano, il trio di scooter Forza di Honda si rifà il trucco in vista del 2025. Obiettivo della casa giapponese, quello di consolidare il trio di scooter GT come mezzi di trasporto nel contesto rubano e non solo. Il top di gamma della famiglia riceve una rivisitazione stilistica del frontale, adesso ancora più snello e filante con linee tese e spigolose. Forza 750 vanta un completo redesign del gruppo ottico anteriore, nuove luci diurne DRL con indicatori di direzione integrati più visibili e sicuri. A completare i dettagli estetici del modello 2025 ci sono i nuovi cerchi in lega leggera con razze '3 per 3' da 17» all'anteriore e da 15» al posteriore.

Il Forza 750 condivide con l'X-ADV di casa Honda i nuovi materiali impiegati nei processi produttivi. Su tutti, il largo utilizzo di materiali riciclati e la realizzazione di molte parti della carrozzeria con plastica DurabioTM derivata da biomassa. Sotto la sella batte il motore bicilindrico parallelo a 'corsa lunga' di 745 cc, gestito da un comando del gas Throttle By Wire che offre quattro Riding Mode di cui tre predefiniti e uno completamente personalizzabile. Aggiornati per il 2025 anche il Forza 350 e il Forza 125, entrambi costruiti nella fabbrica Honda Italia Industriale di Atessa, in Abruzzo.

Tutti e due i modelli beneficiano di impostazioni riviste dell'ECU, catalizzatore e silenziatore modificati nella struttura interna e l'adozione di un nuovo sensore SO2 per raggiungere gli standard omologativi Euro5+. A partire da quest'anno, poi, anche i modelli Forza di cilindrata inferiore guadagnano una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici con interfaccia grafica e menù intuitivi, controlli facili, grande leggibilità, connettività Honda RoadSync per smartphone e un nuovo blocchetto comandi di sinistra retroilluminato che ne permette la gestione.