Honda rinnova X-ADV, Forza 750 e NC750X. Nuove livree per i modelli di media cilindrata, confermata meccanica con il bicilindrico

Honda aggiorna la gamma 2027 di X-ADV, Forza 750 e NC750X introducendo nuove colorazioni che rinnovano l'immagine di tre dei modelli più apprezzati della sua offerta di media cilindrata. Le novità riguardano esclusivamente il look, mentre sotto le nuove livree resta invariata la dotazione tecnica che ha decretato il successo dei tre modelli. X-ADV, l'originale crossover a due ruote della casa giapponese, il maxiscooter GT premium Forza 750 e la versatile urban crossover NC750X continuano infatti a essere equipaggiati con il collaudato motore bicilindrico a corsa lunga da 745 cc, progettato per offrire una coppia generosa ai bassi e medi regimi insieme a consumi contenuti.

X-ADV e Forza 750 confermano inoltre il cambio a doppia frizione Honda DCT (Dual Clutch Transmission) come dotazione esclusiva, mentre la NC750X resta disponibile sia con il DCT sia con il tradizionale cambio manuale. Restano invariate anche le caratteristiche distintive dei tre modelli. X-ADV e Forza 750 continuano a coniugare comfort, prestazioni e una ciclistica capace di offrire sensazioni di guida tipiche di una moto, mentre la NC750X conferma la sua vocazione pratica grazie all'esclusivo vano portaoggetti anteriore da 23 litri, soluzione che ne agevola l'utilizzo quotidiano.

L'aggiornamento della gamma si inserisce anche nella strategia di sostenibilità di Honda: molti dei componenti impiegati per la realizzazione dei tre modelli sono, infatti, ottenuti da plastiche riciclate e materiali derivati da biomasse, contribuendo all'obiettivo di lungo periodo della casa di arrivare entro il 2050 all'utilizzo del 100% di materiali sostenibili.