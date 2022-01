Honda scende in pista: a Piazza Risorgimento a Roma un weekend di prove per moto e scooter

ROMA - L’Ala vola in piazza Risorgimento. Da ieri e fino a domani proprio in piazza Risorgimento si svolge il primo Honda Live Tour del 2022. Un vero e proprio villaggio delle due ruote: Honda offre la possibilità di provare su strada le moto e gli scooter della gamma. Ci sono anche e alcune delle novità 2022 recentemente presentate al salone di Milano, a cominciare dalla nuovissima NT1100, la Touring Crossover con motore bicilindrico. Una moto che affascina subito per la sua guidabilità, particolarmente adatta al mototurismo o uso quotidiano della moto. E le sportive? Eccole. La CB1000R Black Edition e la CB650R. Per chi invece vuole la moto da esibire, ecco la Rebel 500. E certamente non mancano le crossover di successo della Casa dell’Ala, come la NC750X e la leggendaria Africa Twin 1100, anche con cambio a doppia frizione DCT.

Ma dire Honda significa anche dire scooter. E a Roma certamente non potevano mancare i nuovi Sh, 125i e 350i insieme allo straordinario Forza 350i. Immancabili poi, considerando il contesto, gli scooter più famosi e amati da chi si muove con i maxi l: ecco con motore bicilindrico, l’X-ADV e Forza 750. Chi preferirà una passeggiata invece della prova su strada, potrà ammirare il nuovissimo ADV350, l’incredibile CBR1000RR-R Fireblade da 217 CV, le rinnovate CB500F, CBR500R e CB500X dedicate ai possessori di patente A2, e addirittura l RC213V di Marc Marquez! Ma Honda non è solo moto.

E allora in piazza Risorgimento c’è in esposizione il nuovo Suv coupè HR-V con tecnologia Full Hybrid che verrà lanciato a febbraio in 3 allestimenti, Elegance, Advance e Advance Style. Honda per questo Suv è pronta ad una offerta lancio di € 28.300 con € 3.000 di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione e fino a 8 anni di garanzia estesa.