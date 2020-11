Honda, sette novità a due ruote per il 2021. Si arricchisce la gamma con novità tra design motorizzazioni

ROMA - Sono sette le novità a due ruote annunciate da Honda. Alla lista dei nuovi modelli già anticipati, laccata giapponese ha infatti allungato la lista in diverse categorie per il 2021, dalle maximoto agli scooter di piccola cilindrata. Ai già annunciati commuters Forza 125 e 350, scooter di tipo 'sit-in', si affiancano oggi i rinnovati PCX 125 ed SH Mode 125, oltre al nuovo SH350i, mentre accanto alle moto di 125 cc come la CB125F e la MSX 125 Grom, arriva la rinnovata CB125R. Sul fronte Adventure, dopo l'annuncio della nuova livrea tricolour per l'Africa Twin e degli aggiornamenti per la CB500X, le altre moto della gamma adventure a beneficiare di grandi novità sono la crossover tuttofare NC750X e il 'primo SUV a 2 ruote', il celebre X-ADV. Le novità riguardano però anche la gamma roadster 'Neo Sports Café'. Se al salone di Milano del 2017, fu presentata come gamma 2018 la serie di naked, da 125 a 1000cc, basate sul concept tecnico/estetico 'Neo Sports Cafè' e nel 2019 arrivò a completare la line‑up anche il modello di media cilindrata, la CB650R, è ora il momento della più piccola e della più grande delle Neo Sports Café, la CB125R e la CB1000R.

L'ammiraglia della gamma Neo Sports Café di Honda si evolve. Più compatta, più slanciata e con un look ancora più ricercato, sviluppa ulteriormente il concetto café racer in chiave moderna con un nuovo display TFT, un mix di impostazioni per i 4 Riding Mode e in più connette il conducente al proprio smartphone attraverso l'Honda Smartphone Voice Control system. Il potente motore da 145 CV è stato aggiornato nelle mappature dell'iniezione elettronica PGM‑FI, che le permettono di migliorare il dato del consumo medio, ed è ora omologato EURO5. Honda non ha tralasciato nemmeno la piccola CB125R. L'estetica rimane sostanzialmente invariata, salvo per diversi accostamenti di colore, ma ciò che cambia è il motore, ora dotato di testata a 4 valvole e capace di raggiungere la potenza di 11 kW (15 CV) ammessa per le moto destinate alla patente A1 e B.