Honda, si chiama WN7 la prima moto elettrica dell'Ala bianca. Si ricarica dal 20 all'80% in 30 minuti e ha 130 km d'autonomia

Si chiama Wn7 la prima moto elettrica di Honda, derivata dal concept Ev Fun presentato a Eicma 2024. La casa dell'Ala ha annunciato oggi nome ufficiale, caratteristiche e disponibilità del nuovo modello. Come da tradizione Honda, la sigla racchiude il significato del progetto: la W rimanda al motto 'Be the Wind', la N alla natura naked della moto e il numero 7 alla classe di potenza. La nuova Wn7 mantiene le linee snelle e futuristiche del concept, con un'autonomia dichiarata di oltre 130 km grazie alla batteria fissa agli ioni di litio.

La ricarica è compatibile con lo standard CCS2 di derivazione automotive e sarà possibile passare dal 20 all'80% in circa 30 minuti e fare il 'pieno' in meno di 3 ore con wall box domestico da 6 kW. Il motore elettrico da 18 kW raffreddato a liquido garantisce prestazioni comparabili a una 600 cc endotermica, con una coppia massima di 100 Nm, valore vicino a quello di un mille. Il peso contenuto in 217 kg promette agilità e divertimento nella guida urbana ed extraurbana. Accanto alla versione standard, Honda proporrà anche una Wn7 da 11 kW, pensata per i neopatentati A1 e per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote elettriche.

Con questo debutto, Honda segna l'ingresso ufficiale nell'era della mobilità elettrica a due ruote, inaugurando una nuova fase per la gamma motociclistica del marchio giapponese. La nuova Honda Wn7 arriverà nelle concessionarie ufficiali Honda a partire da febbraio 2026 ad un prezzo di 15.190 euro.